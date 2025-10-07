Xbox lanzaría una versión gratuita de Cloud Gaming con anuncios

Xbox Cloud Gaming tendrá una versión gratis con anuncios.

Microsoft está a punto de lanzar una nueva modalidad gratuita de Xbox Cloud Gaming, su plataforma de juego en la nube. Según trascendió, esta versión permitirá jugar sin necesidad de tener una suscripción activa a Game Pass, aunque incluirá anuncios publicitarios antes de comenzar cada partida.

El modelo con publicidad ofrecerá acceso en streaming a una selección de juegos propios de Xbox, títulos incluidos en promociones Free Play Days —que suelen habilitarse durante fines de semana— y clásicos de la línea Xbox Retro Classics. Actualmente, la compañía está realizando pruebas internas con empleados, lo que sugiere que el lanzamiento público podría estar cerca.

Durante esta etapa de prueba, los jugadores deben ver unos dos minutos de anuncios antes de iniciar cada sesión, que tiene una duración máxima de una hora. Además, el servicio gratuito estaría limitado a cinco horas de juego por mes, aunque estos parámetros podrían cambiar en la versión final.

Rumores y confirmaciones de Xbox

La empresa planea lanzar una beta pública en los próximos meses, con disponibilidad en PC, consolas Xbox, dispositivos portátiles y navegadores web. Esta novedad coincide con la reciente reestructuración de Xbox Game Pass, cuyos planes fueron modificados y aumentaron de precio. En esta nueva etapa, Xbox Cloud Gaming queda incluido dentro de los niveles Essential y Premium, lo que refuerza la estrategia de Microsoft de ofrecer más opciones según el tipo de usuario.

Junto con esta noticia, Microsoft confirmó que Xbox Cloud Gaming salió oficialmente de su fase beta, incorporando mejoras notables en la calidad de transmisión. Los suscriptores de Game Pass Ultimate pueden jugar a 1440p con una conexión de 30 Mbps, mientras que los niveles Essential y Premium alcanzan hasta 1080p con 12 Mbps.

La idea de una versión gratuita con anuncios no es nueva. Tim Stuart, CFO de Microsoft Gaming, ya había mencionado hace dos años que la compañía analizaba este modelo. Ahora, el proyecto parece tomar forma dentro del objetivo más amplio de expandir el acceso al gaming en la nube y hacerlo más asequible y accesible para jugadores de todo el mundo.