Vuelve el Football Manager: cuándo debuta la nueva edición

El esperado Football Manager 26 (FM26) estará disponible a partir del 4 de noviembre para PC, Mac, Xbox Series X|S, Xbox One y PlayStation 5, con acceso incluido para quienes tengan Xbox Game Pass. Además, la versión Touch regresa a Nintendo Switch desde el 4 de diciembre y la versión Mobile será exclusiva de Netflix.

Novedades y mejoras clave

Por primera vez en la saga, FM26 funcionará con el motor gráfico Unity, lo que eleva la calidad visual y las animaciones en cada partido. Los partidos contarán con animaciones volumétricas basadas en encuentros reales, generando mayor realismo y espectáculo en cada jugada.

Entre las grandes novedades se destaca la incorporación del fútbol femenino, integrado al ecosistema del juego como un mundo futbolístico único, con competiciones licenciadas y una base de datos inédita. Además, la Premier League llega oficialmente licenciada, sumando autenticidad y atractivo.

La interfaz de usuario fue reinventada para que tanto los nuevos jugadores como los fanáticos experimentados tengan más control y facilidad para tomar decisiones tácticas, hacer scouting y gestionar fichajes.

Acceso anticipado y partidas guardadas

Quienes reserven FM26 en PC o Mac podrán acceder antes gracias al Acceso Anticipado que estará disponible dos semanas antes del 4 de noviembre, a través de Steam y Epic Games Store. Además, por primera vez, habrá compatibilidad de partidas guardadas: se podrá continuar la carrera desde Football Manager 2024 o 2023, facilitando la transición al nuevo título.

Precio y preventa

FM26 tendrá un precio sugerido internacional de $59,99 USD (con 10% de descuento en preventa), y quienes reserven podrán iniciar sus partidas antes que el resto.

Football Manager 26 promete ser la entrega más completa y visualmente impactante de la saga, ideal para quienes buscan vivir la experiencia de ser DT en el mundo del fútbol profesional.