Llega Football Manager 2026: cuándo sale, de qué trata y video del tráiler

Llega el Football Manager 2026, con la licencia oficial de la Premier League.

Llega Football Manager 2026. Tras un año de ausencia, Sega y Sports Interactive anunciaron el regreso de este juego, que marca la vuelta del aclamado juego de estrategia y gestión de clubes. Con las mejores visuales hasta el momento, el nuevo FM26 propone una experiencia inmersiva que acerca a los fans del fútbol al corazón del deporte que mueve pasiones. Una experiencia realmente única.

Cuando se dice Football Maager se refiere al título líder mundial en simulación de gestión de fútbol, con una icónica y galardonada serie ha cautivado a una comunidad global de jugadores durante dos décadas. Con las mejores visuales hasta el momento, el nuevo FM26 propone una experiencia inmersiva que acerca a los fans del fútbol al corazón del deporte que mueve pasiones. Sport Interactive mostró un primer adelanto de edición renovada del “Día de Partido”, a través de la lente de la licencia oficial de la Premier League. Esta previa es solo una muestra de lo que se puede esperar tras la transición al motor Unity.

Cuándo sale el Football Manager 2026 y de qué trata

Respecto a la fecha de lanzamiento del Football Manager 2026, no se anunció aún, pero será "próximamente". FM lleva a los jugadores al corazón del fútbol y les permite crear su propia historia como entrenadores de su club favorito. Con más de 50 de las principales naciones futbolísticas para dirigir y una base de datos de más de 800.000 jugadores y miembros de staff activos de todo el mundo, el juego ofrece a los jugadores la tarea de tomar las decisiones clave en su club y brinda una experiencia de simulación sin igual.

Qué ofrece el nuevo Football Manager.

Este juego ha crecido hasta convertirse en algo más que un juego, estando ahora profundamente integrado en la industria del fútbol, con su base de datos impulsando las estrategias de contratación de clubes profesionales en todo el mundo. El juego se ha vuelto parte fundamental de la cultura moderna de los aficionados, influyendo en las conversaciones sobre el fútbol profesional. Ha sido inspiración para varios libros, un espectáculo de comedia en vivo e incluso un documental de largometraje.

El trailer del Football Manager 2026

¿Qué pasó con Football Manager 2025?

En cuanto a Football Manager 2025, la entrega debió realizarse el año pasado, pero fue cancelada debido a una serie de problemas que el equipo encontró durante su desarrollo. Estos inconvenientes habrían obligado a retrasar el juego mucho más de lo previsto dado este obstáculo, por lo que se apostó directamente a la versión 2026 del histórico juego, que atrapa a millones de fanáticos.