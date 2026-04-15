Última oportunidad para conseguir eWorlds gratis: cómo descargarlo

El juego dejará de ser gratuito en Steam a partir del 16 de abril.

Si estabas pensando en probar eWorlds, este es el momento clave. El juego narrativo de plataformas 3D multijugador desarrollado por GGTech Studios dejará de ser gratuito en Steam a partir del 16 de abril. Desde esa fecha, pasará a costar 3,99 euros, por lo que quedan pocas horas para sumarlo a tu biblioteca sin pagar.

La noticia es importante para quienes buscan juegos gratis en PC: todos los usuarios que descarguen o añadan eWorlds antes de ese día lo conservarán gratis para siempre. Es decir, no habrá cambios para quienes ya lo tengan, manteniendo acceso completo al contenido sin costo adicional.

Por qué dejará de ser gratuito y de qué se trata el juego

El cambio de modelo responde a una decisión estratégica del estudio. Según explicaron desde GGTech, el objetivo es poder sostener los servidores del juego a largo plazo, algo que no era viable bajo el esquema gratuito. En ese sentido, el director técnico, Juan Castillo, aseguró que la medida busca garantizar la continuidad del proyecto y la experiencia de los jugadores.

eWorlds propone una experiencia multijugador centrada en la exploración y la narrativa, combinando mecánicas de plataformas en 3D con interacción entre usuarios. Desde su lanzamiento, logró construir una comunidad activa que ahora podrá seguir disfrutando del juego sin interrupciones, siempre y cuando lo hayan reclamado a tiempo.

Uno de los puntos fuertes de eWorlds es su enfoque en mundos interconectados, donde cada escenario presenta desafíos de plataformas, acertijos y elementos cooperativos. Los jugadores pueden recorrer distintos entornos con estéticas variadas, interactuar entre sí y avanzar en conjunto, lo que potencia la experiencia social dentro del juego.

En cuanto a la trama, el título propone una narrativa ligera pero envolvente, donde los usuarios exploran diferentes “mundos” que esconden historias y secretos. A medida que avanzan, se desbloquean nuevas zonas y mecánicas, lo que mantiene el interés y suma profundidad a la propuesta, especialmente para quienes disfrutan de juegos que combinan exploración con progresión constante.

eWorlds propone una experiencia multijugador centrada en la exploración y la narrativa.

Qué pasa si no lo descargás antes del 16 de abril

A partir de la fecha límite, cualquier nuevo jugador deberá comprar el título en Steam a su precio base, que será de 3,99 euros No se trata de una oferta temporal, sino de un cambio definitivo en su modelo de negocio.

En resumen, si te interesan los juegos indie multijugador o querés sumar una nueva experiencia sin gastar plata, esta es una oportunidad que no conviene dejar pasar. Después del 16 de abril, ya no habrá vuelta atrás.