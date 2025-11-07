PS Store lanzó las ofertas de noviembre: hasta 80% de descuento

Las promociones ya están disponibles en la PlayStation Store y ofrecen una oportunidad ideal para renovar la biblioteca o ponerse al día con juegos pendientes. La selección incluye desde lanzamientos recientes hasta clásicos imprescindibles, con precios que difícilmente vuelvan a repetirse este año.

Es una de las campañas más grandes del año y llega justo antes del período de compras de fin de año, con rebajas en títulos AAA, indies destacados y bundles especiales. Estará activa por tiempo limitado, por lo que conviene revisar los destacados y comparar precios antes de que finalice.

Juegos destacados con grandes rebajas

Entre los títulos con mejor relación precio-calidad aparecen varias propuestas para todos los gustos:

The Witcher 3: Wild Hunt (PS5/PS4) – 80% de descuento . Uno de los imprescindibles a precio mínimo.

Dragon’s Dogma 2 (PS5) – 60% de descuento. ARPG reciente con gran mundo abierto.

Street Fighter 6 (PS5/PS4) – 50% de descuento . Lucha competitivo y modo World Tour.

A Way Out (PS4) – 80% de descuento . Cooperativo a pantalla dividida/online.

Monster Hunter Wilds (PS5) – 40% de descuento . Rebaja poco común para un lanzamiento fuerte.

Cyberpunk 2077 (PS5/PS4) – 55% de descuento y Phantom Liberty (PS5) – 30% de descuento . Buen combo si vas por la expansión.

UFC 5 Deluxe (PS5) – 75% de descuento . Edición cargada a precio de ganga.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) – 60% de descuento y packs de Crash/Spyro con –65% .

Indiana Jones y el Gran Círculo – Edición Prémium (PS5) – 30% de descuento. Para quienes quieren extras desde el día uno.

Nota: la lista oficial de descuentos es extensa (más de 100 páginas en la categoría “Descuentos”) y puede actualizarse. Si un título no aparece en tu región, revisa variantes de edición o plataformas.

Tips rápidos para ahorrar más

Comprueba ediciones : algunas Deluxe/Paquete tienen mejor relación contenido/precio que la estándar.

DLC y expansiones : en Cyberpunk 2077, comprar base + Phantom Liberty durante la promo puede salir más barato que bundles fuera de oferta.

PS Plus : ciertos juegos marcan descuento adicional para suscriptores (por ejemplo: Wobbly Life muestra un extra del 5%). Mira el badge antes de pagar.

Revisa la letra chica: algunos ítems figuran como “No disponible” si tu cuenta o plataforma no coincide; entra desde la consola o cambia de región del sitio para verificar.

Una oportunidad ideal para renovar tu colección

Las ofertas de noviembre de PlayStation se convirtieron en una de las campañas más fuertes del calendario gamer, con descuentos que incluyen tanto estrenos recientes como títulos imprescindibles. Si buscás ampliar tu catálogo o sorprender con un regalo anticipado, este es uno de los mejores momentos del año para hacerlo.