Bloquean Roblox en las escuelas porteñas tras una denuncia por grooming

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió restringir el acceso a la plataforma Roblox en todas las redes escolares porteñas. La medida, que comenzó a aplicarse el 31 de octubre, busca reforzar la seguridad digital de los estudiantes y prevenir situaciones de riesgo como el grooming o la exposición a contenidos inapropiados.

La decisión se tomó luego de que una familia denunciara un presunto caso de acoso online vinculado al uso del videojuego, lo que encendió las alarmas dentro del sistema educativo. Aunque el hecho no ocurrió durante el horario escolar, las autoridades resolvieron actuar de forma preventiva, bloqueando el acceso tanto al sitio web como a la aplicación desde las redes educativas de la Ciudad.

“Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana”, explicó la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, al anunciar la medida.

Roblox y los riesgos digitales

Roblox es una de las plataformas de videojuegos más populares entre niños y adolescentes. Permite crear y compartir experiencias interactivas con otros usuarios en línea. Sin embargo, esa misma libertad facilita el contacto con desconocidos y la circulación de material no apto para menores, una problemática señalada desde hace años por especialistas en protección infantil.

Un plan integral de protección

El bloqueo de Roblox se enmarca en una política más amplia de seguridad digital educativa que el Gobierno de la Ciudad viene desarrollando. Este plan incluye:

Filtros de contenido en las redes escolares.

Antivirus ESET instalado en los dispositivos del Plan Sarmiento .

El Protocolo Escolar ante Situaciones de Violencia Digital, presentado este año, que orienta la respuesta institucional ante casos de ciberacoso, grooming o exposición a material sensible.

Además, las familias y las instituciones pueden solicitar el bloqueo de sitios o aplicaciones riesgosas a través del formulario disponible en la sección Internet Segura del portal oficial del Ministerio de Educación porteño.

Con esta decisión, la Ciudad refuerza su compromiso con un entorno educativo más seguro, tanto dentro como fuera del aula, en un contexto donde los riesgos digitales crecen al mismo ritmo que la conectividad.