PS Plus confirmó los videojuegos gratis de noviembre: cuáles son

PlayStation anunció los títulos que formarán parte de su selección mensual de juegos gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus en noviembre de 2025. Desde el martes 4 de noviembre y hasta el lunes 1 de diciembre, los jugadores podrán sumar a su biblioteca tres propuestas muy distintas entre sí: Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator.

La estrella del mes es Stray, el aclamado juego del pequeño estudio francés BlueTwelve Studio. En esta aventura, el protagonista es un gato callejero perdido en una ciudad cibernética en decadencia, que deberá resolver un antiguo misterio para escapar. El título se destaca por su ambientación con luces de neón, su enfoque narrativo y una jugabilidad que permite explorar el entorno con la curiosidad felina como eje principal. Está disponible para PS4 y PS5.

Otro gran lanzamiento es EA Sports WRC 24, exclusivo para PS5, desarrollado por el histórico equipo de Codemasters, responsables de la saga Dirt Rally. Se trata del juego oficial del Campeonato Mundial de Rally de la FIA, con autos, pilotos y equipos de la temporada 2024. Además de los modos Carrera, Campeonato y Contrarreloj, ofrece un modo Creador para diseñar tu propio vehículo y un modo Momentos, donde se pueden revivir eventos históricos del rally.

Por último, Totally Accurate Battle Simulator —disponible en PS4 y PS5— ofrece una experiencia mucho más caótica y divertida. Este simulador de batallas utiliza un sistema de física exagerado para dar vida a peleas absurdas entre ejércitos de guerreros tambaleantes. El juego incluye más de 100 unidades y la posibilidad de crear las propias, además de un modo multijugador online.

Última oportunidad para descargar los juegos de octubre

Quienes todavía no reclamaron los títulos de octubre (Alan Wake 2, Goat Simulator 3 y Cocoon) tienen tiempo hasta el lunes 3 de noviembre para agregarlos a su biblioteca antes de que salgan del catálogo.

Con esta nueva tanda, PlayStation Plus sigue apostando a la variedad, ofreciendo aventuras narrativas, simuladores deportivos y propuestas creativas para todos los gustos.