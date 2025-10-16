PS Plus festeja Halloween con una selección especial de videojuegos

La propuesta, que llega el martes 21 de octubre, está diseñada para entregar experiencias de terror, acción y drama, con variedad para distintos tipos de jugadores: los que buscan sustos intensos y los que prefieren una historia más profunda entre sombras.

La lista incluye el remake de Silent Hill 2, la versión definitiva de Until Dawn, el RPG vampírico V Rising, y la aventura dramática Yakuza: Like a Dragon.

Títulos destacados para las noches más oscuras

Silent Hill 2 (Remake, PS5): una reinterpretación modernizada del clásico, con atmósfera perturbadora y gráficos potentes.

Until Dawn (versión definitiva): un juego de terror slasher donde cada decisión puede determinar quién sobrevive.

V Rising : asumí el rol de vampiro resurgido, reconstruí tu castillo y acechá en la noche para recuperar tu poder.

Yakuza: Like a Dragon (PS5 / PS4): aunque no es terror, el juego combina aventura, drama y personajes singulares en su búsqueda.

Además, PS Plus Premium sumará un clásico: Tekken 3. Piñas y patadas de la vieja escuela.

Qué ofrece esta selección y para quién

La apuesta de PlayStation para octubre va más allá de horror puro: mezclan géneros para que el catálogo tenga amplitud. Aquí lo importante es que todos los suscriptores de Extra y Deluxe podrán acceder a esos títulos sin costo adicional, mientras que los usuarios Premium obtendrán acceso al clásico de pelea.

La fecha clave es el martes 21 de octubre, momento en que los nuevos juegos estarán disponibles en el catálogo. Para aprovecharlos, solo necesitás tener la suscripción correspondiente activa.

Consejos para disfrutar noches espeluznantes

Probá los juegos más terroríficos primero : Silent Hill 2 y Until Dawn funcionan mejor en ambientes oscuros y con buen sistema de sonido.

Hacé espacio en tu consola o disco : algunos juegos usan bastante almacenamiento.

Si preferís experiencias más tranquilas, podés guardar Yakuza para cerrar la noche con algo distinto.

Con esta selección, PlayStation Plus eleva la experiencia de Halloween para sus usuarios. Prepará tus nervios, ajustá el volumen y sumergite en mundos donde el miedo y la intriga gobiernan la noche.