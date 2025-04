NVIDIA revoluciona el gaming con la nueva familia GeForce RTX 5060 y el debut de DLSS 4

El mundo del gaming en PC acaba de recibir una inyección de potencia y tecnología de vanguardia. NVIDIA, el gigante de las tarjetas gráficas, anunció hoy el lanzamiento de su esperada familia GeForce RTX 5060, marcando un nuevo estándar en rendimiento y calidad visual para los jugadores de todo el mundo, incluyendo a la ferviente comunidad gamer argentina. El puntapié inicial de esta nueva generación lo da la GeForce RTX 5060 Ti, prometiendo llevar las últimas innovaciones de la arquitectura Blackwell a un público más amplio.

Pero las novedades no terminan ahí. Junto con el anuncio de su nueva línea de GPUs, NVIDIA presentó oficialmente DLSS 4, la última iteración de su aclamada tecnología de escalado inteligente. Y para celebrar este lanzamiento, varios títulos de alto calibre, incluyendo el tan anticipado Black Myth: Wukong, el inmersivo simulador militar EXFIL, el brutal cooperativo de terror No More Room In Hell 2, y el shooter multijugador táctico Squad, ya han integrado esta revolucionaria tecnología, prometiendo una experiencia de juego significativamente mejorada.

La familia GeForce RTX 5060 llega equipada con lo último en tecnología NVIDIA, incluyendo el potente DLSS 4, la capacidad de trazado de rayos completo para un realismo lumínico sin precedentes, renderizado neuronal avanzado y la baja latencia de NVIDIA Reflex, características que combinadas ofrecen un salto cualitativo en el rendimiento y la fidelidad visual. Según NVIDIA, las nuevas GeForce RTX 5060 son capaces de ofrecer hasta el doble de rendimiento en comparación con la generación anterior, abriendo las puertas a experiencias de juego más fluidas y detalladas en las resoluciones y configuraciones más exigentes.

El foco principal de esta presentación recae, sin duda, en el debut de DLSS 4 con su innovadora tecnología Multi Frame Generation. Esta nueva técnica va más allá de la simple generación de fotogramas, utilizando la inteligencia artificial para crear múltiples fotogramas interpolados, lo que se traduce en un aumento drástico de la tasa de cuadros por segundo sin comprometer la calidad de la imagen.

Los beneficios de DLSS 4 en videojuegos

Black Myth: Wukong

Uno de los lanzamientos más resonantes del año, se presenta ahora en su mejor versión gracias a la integración de DLSS Multi Frame Generation. Los jugadores podrán sumergirse en sus impresionantes mundos trazados por rayos y participar en épicos combates contra jefes con un rendimiento significativamente superior. NVIDIA revela cifras impactantes: se esperan más de 110 FPS en una GeForce RTX 5070, 130 FPS en una RTX 5070 Ti, 150 FPS en una RTX 5080, y hasta 240 FPS en la poderosa RTX 5090. Esto permitirá a los afortunados poseedores de monitores 4K OLED G-SYNC con DisplayPort 2.1 exprimir al máximo sus pantallas.

Squad

Para los amantes del realismo táctico, Squad se vuelve aún más inmersivo y fluido con la adición de DLSS Multi Frame Generation. La precisión y la respuesta, cruciales en este exigente shooter multijugador, se ven notablemente mejoradas gracias al aumento en la tasa de fotogramas que proporciona la nueva tecnología de NVIDIA en las tarjetas GeForce RTX serie 50.

EXFIL

Este simulador militar en acceso anticipado conocido por su detallado modelo balístico, ya contaba con DLSS Frame Generation y Super Resolution. Ahora, la incorporación de DLSS Multi Frame Generation eleva el rendimiento a nuevas alturas. Además, NVIDIA ha anunciado una actualización del modelo de Super Resolution, incorporando una inteligencia artificial más avanzada para ofrecer una calidad de imagen aún superior a todos los usuarios de tarjetas RTX.

No More Room In Hell 2

Finalmente, No More Room In Hell 2, el escalofriante juego cooperativo de terror, recibe la actualización “Reanimation”, que incluye la esperada integración de DLSS Multi Frame Generation. Esta se suma a un ya impresionante conjunto de tecnologías RTX presentes en el juego, como DLSS Frame Generation, Super Resolution, DLAA y NVIDIA Reflex. Para que los jugadores puedan experimentar de primera mano estas mejoras, el juego ofrecerá un Steam Free Weekend del 17 al 21 de abril, permitiendo a todos probar las novedades, incluyendo dos nuevos mapas, un sistema de combate cuerpo a cuerpo renovado, un inventario radial basado en peso, nuevos zombis y armas.

El lanzamiento de la familia GeForce RTX 5060 y la llegada de DLSS 4 representan un hito importante en la evolución del gaming en PC. Los jugadores argentinos ahora tienen acceso a una nueva generación de potencia gráfica y tecnologías innovadoras que prometen transformar la forma en que experimentan sus juegos favoritos. Con un rendimiento significativamente mejorado y una calidad visual sin precedentes, el futuro del gaming en PC luce más brillante que nunca.