Los lanzamientos de Steam en octubre 2025: la lista completa

El mes arranca potente con videojuegos esperados y entregas que remarcan que el segundo semestre sigue siendo uno de los más fértiles del año gamer. Steam recibirá desde grandes producciones hasta propuestas íntimas, muchas de ellas disponibles desde el primer día.

Los estrenos más destacados del mes

Digimon Story Time Stranger (2 de octubre): una vuelta a la franquicia RPG con énfasis en la narrativa y el combate por turnos.

Kingmakers (8 de octubre): mezcla estrategia y acción en tiempo real con decisiones críticas que moldean la historia.

Little Nightmares III (9 de octubre): continuidad del horror psicológico que promete llevar las atmósferas al límite.

Battlefield 6 (10 de octubre): un lanzamiento clave para los fans de los shooters con expectativas altas en multiplayer.

Escape from Duckov (16 de octubre): propuesta independiente de supervivencia con mecánicas de sigilo y exploración.

Jurassic World Evolution 3 & Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (21 de octubre): dos apuestas fuertes; la primera en simulación y la segunda en rol narrativo.

Moonlighter 2: The Endless Vault (23 de octubre): secuela del RPG‑acción con componentes de comercio y mazmorras.

Super Fantasy Kingdom (24 de octubre): juego de gestión y estrategia con estética encantadora.

The Outer Worlds 2 (29 de octubre): secuela esperada que retomará la exploración espacial y las decisiones morales.

Arc Raiders (30 de octubre): acción cooperativa con ambientación futurista.

Dragon Quest I & II HD‑2D Remake y Mortal Kombat: Legacy Kollection (30 de octubre): el cierre del mes trae nostalgia y clásicos remasterizados.

Y otras opciones interesantes: Fellowship, Blue Protocol: Star Resonance, Vampires: Bloodlord Rising, entre muchos más que completan un calendario con títulos casi todos los días.

¿Qué ofrece Steam más allá de los lanzamientos?

Steam no solo entrega los juegos: es plataforma de comunidad, mods, soporte continuo y promociones que destacan aún más a los nuevos lanzamientos. Muchos de estos títulos llegarán con ofertas de lanzamiento, descuentos posteriores y la posibilidad de ser guardados en wishlist para activarse el día del estreno.

Para quienes juegan en PC, estas semanas serán intensas. Vale la pena mantener el radar abierto, suscribirse a alertas de Steam y asegurarse de que el espacio de almacenamiento esté listo: algunos títulos superan decenas de gigas.

Con esta programación, octubre 2025 se perfila como un mes clave para quienes apuestan al gaming en PC. Desde secuelas esperadas hasta propuestas renovadas, habrá contenido para conquistar tu biblioteca de Steam.