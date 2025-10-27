Halloween en Nintendo: grandes descuentos en videojuegos

La promoción de Nintendo incluye descuentos de hasta 75% en una selección de juegos que combinan aventura, fantasía y misterio, ideales para acompañar Halloween, la fecha más tenebrosa del año.

Esta vez, la compañía japonesa apuesta por títulos que mezclan lo sobrenatural con la acción y el ingenio, manteniendo su sello de calidad y diversidad de propuestas. A continuación, los tres destacados imperdibles de esta campaña.

The Elder Scrolls V Lote Completo – 60% de descuento

La épica saga de Bethesda llega con su paquete completo, ideal para revivir una de las aventuras de rol más influyentes de todos los tiempos. The Elder Scrolls V: Skyrim ofrece un mundo abierto inmenso, criaturas míticas, personalización total y decenas de horas de exploración. Perfecto para quienes buscan perderse en reinos de fantasía mientras afuera cae la noche.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army – 25% de descuento

Esta edición digital Deluxe Remaster revive una joya clásica del universo Shin Megami Tensei, combinando estética noir, demonología y combates tácticos. Con gráficos actualizados y contenido adicional, el juego narra las investigaciones sobrenaturales del detective Raidou Kuzunoha en un Tokio de principios del siglo XX, plagado de misterios y presencias oscuras.

Death’s Door – 75% de descuento

Uno de los títulos independientes más aclamados de los últimos años, Death’s Door propone un viaje melancólico y poético en el que una pequeña criatura recolecta almas en un mundo lleno de humor y melancolía. Con un diseño visual encantador y combates precisos, es una experiencia ideal para Halloween sin recurrir al terror explícito.

Hasta cuándo y cómo acceder

Las ofertas estarán disponibles hasta el 31 de octubre a las 23:59. Para aprovecharlas, solo hay que ingresar a la Nintendo eShop, iniciar sesión y dirigirse a la sección “Ofertas Escalofriantes”.

Con descuentos que van del 25% al 75%, Nintendo invita a celebrar Halloween con joystick en mano, explorando mundos misteriosos, épicos y sobrenaturales directamente desde la Nintendo Switch.