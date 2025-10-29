Epic Games regala RAVEN2: cómo descargarlo

Desarrollado por Netmarble Corp. con soporte para juego multiplataforma, RAVEN2 ofrece un mundo abierto lleno de combates épicos, clases variadas y progresión cruzada entre PC y móvil. Descargalo de forma gratuita desde Epic Games Store.

Aunque ya se puede jugar gratis, conviene verificar los requisitos mínimos antes de descargar para asegurar una experiencia fluida.

Qué ofrece RAVEN2

RAVEN2 se presenta como un mundo sombrío donde los jugadores asumen el papel de miembros de los Special Corps, una fuerza marcada por una “Cursed Stigma” destinada a combatir fuerzas demoníacas. El juego incluye ocho clases iniciales con estilos diversos (Assassin, Berserker, Vanguard, Elementalist, Night Ranger, Deathbringer, entre otras), junto a una personalización profunda del personaje.

Destaca también su motor gráfico (Unreal Engine) y su enfoque real de fantasía oscura, diseñado para ofrecer combates tanto solo como en equipo, e importantes enfrentamientos de gremios (Guild vs. Guild).

Requisitos técnicos básicos (PC)

Sistema operativo : Windows 10 (64-bit) o superior.

Procesador : Intel i5 / Ryzen 5 (≈ 3.0 GHz) o mejor.

Memoria RAM mínima : 16 GB (32 GB recomendado).

Tarjeta gráfica mínima: GTX 960 (o equivalente); recomendada: RTX 2060 o similar.

Cómo descargar RAVEN2 gratis

Abrí la Epic Games Store e iniciá sesión con tu cuenta (o creala si no la tenés). En la barra de búsqueda, escribí “RAVEN2” y seleccioná el juego. Hacé clic en el botón “Obtener” para añadirlo a tu biblioteca sin costo. Una vez añadido, descargalo e instalalo desde el lanzador de Epic. Iniciá el juego, creá tu personaje y comenzá tu aventura en el mundo de fantasía oscura.

Con esta nueva oferta, RAVEN2 se suma a la lista de grandes lanzamientos gratuitos en PC y ofrece una oportunidad ideal para explorar un MMORPG con aspiraciones globales sin costo inicial.