Amazon Luna: cómo conseguir acceso a videojuegos gratis si tenés suscripción a Prime

¿Tenés Amazon Prime? Desde tu cuenta Prime podés abrir Luna y jugar a decenas de títulos directamente en el navegador o en apps compatibles, sin necesidad de instalar juegos localmente.

La versión incluida con Prime corresponde a la suscripción estándar de Luna: tiene un catálogo limitado respecto a la opción premium, pero incluye juegos populares y funciones como GameNight para jugar en grupo.

Qué incluye la versión gratis con Prime

La edición que llega con Prime permite acceder a un catálogo seleccionado —no todos los lanzamientos— con títulos que van desde juegos muy conocidos hasta novedades recientes que Amazon incorpora periódicamente.

Podés jugar desde un navegador de escritorio, la app de Android, en iOS/iPadOS vía navegador, en dispositivos Fire TV y en algunos televisores Samsung y LG compatibles. Para muchos usuarios, esta integración evita tener que pagar una suscripción adicional para probar Luna.

Cómo conseguir más juegos en Luna

Si querés ampliar la biblioteca hay varias vías:

Pasarte a la suscripción de pago de Luna (catálogo premium) por una cuota mensual.

Comprar títulos puntuales en la tienda de Luna o vincular cuentas de servicios asociados (por ejemplo, GOG, EA o Ubisoft) para acceder a ciertos juegos adquiridos en esas tiendas.

Reclamar juegos gratuitos en la sección de claims de Luna, donde Amazon ofrece de forma periódica títulos sin coste para los usuarios.

Cómo empezar a jugar ahora mismo

Iniciá sesión con tu cuenta Amazon/Prime. Entrá a la web de Luna o abrí la app compatible en tu dispositivo. Seleccioná un juego del catálogo incluido con Prime y hacé clic en Jugar. Conectá un mando Bluetooth/USB o usá teclado y mouse según el juego.

Amazon Luna integrado a Prime es una opción práctica para probar el juego en la nube sin desembolsar más: ideal para quienes quieren experimentar streaming de videojuegos en PC, TV o móvil antes de decidir si conviene una suscripción premium.