Fútbol en YouTube: los canales indispensables para vivir la gran fiesta del Mundial más allá de la cancha

Fuente: Hipertextual.

Google seleccionó una lista de creadores de contenido de todo el mundo para cubrir el torneo desde adentro. Hay dos argentinos en el grupo, uno de los más comprometidos con el fútbol latinoamericano de toda la lista. Estos son los canales que vale la pena seguir durante el torneo.

Los dos argentinos que van a estar adentro

Gastón Edul (454K subs, @gastonedul) es el periodista deportivo más activo de la lista: ofrecerá cobertura especializada en la Selección Argentina, transmitiendo desde el campo de juego, incluyendo streams junto a Davo Xeneize. Si querés la perspectiva local con acceso real, este es el canal.

Benja Annun (30.5K subs, @Benjaannun7) es el creador argentino con la mirada más íntima: combina vlogs de viaje y deportes pensados para la audiencia latinoamericana, ofreciendo una perspectiva cercana y personal del torneo.

El canal más épico del torneo: Gonzok

Con 34.8 millones de suscriptores, Gonzok (@Gonzok) va a documentar una travesía de 40 días para recorrer las 16 ciudades anfitrionas del torneo y darle la vuelta completa al evento más grande del fútbol. Es el canal ideal para quienes quieran vivir la aventura de un Mundial desde sus dimensiones más inabarcables: la geografía, la gente y el caos organizado de tres países en modo Mundial.

Para reírse: Sonrixs y Palomares Magic

Sonrixs (13.7M subs) aportará sus sketches virales y contenido de comedia y cultura alrededor del torneo. Y Palomares Magic (15.1M subs) tiene la propuesta más original de la lista: a través de la magia, mostrará el ambiente dentro y fuera de los estadios, sorprendiendo a aficionados y a los propios jugadores. Que un creador tenga acceso para hacer trucos frente a los futbolistas promete momentos imposibles de ver en otro lado.

El canal del análisis y el debate: El Parche del Fútbol

Jorge Bermúdez (943K subs, @JorgeBermudezFutbol) va a capturar la experiencia completa desde la sede del evento: previas, debates, resúmenes de partidos, reacciones, historias de fans y últimas noticias. Si buscás el canal de análisis táctico y periodístico con presencia en el terreno, es este del exjugador mundialista.

Para ver el Mundial como viajero y como gastronómico

AlanxElMundo (3.8M subs) creará guías de viaje sobre las ciudades sede, cómo moverse y el ambiente en las calles. Útil tanto para los que viajan como para los que quieren conocer los contextos de las tres sedes —Estados Unidos, México y Canadá—. Chef Schwarz (3M subs), por su parte, creará recetas inspiradas en la pasión mundialista: la intersección entre fútbol y gastronomía que siempre está, pero rara vez tiene su propio canal.

La voz femenina y la perspectiva cultural

Mercedes Roa (753K subs) es la voz femenina líder del fútbol en Latinoamérica y va a asistir a los partidos para documentar la pasión de las aficiones. Y Liry Onni (3.3M subs) tiene la apuesta cultural más curiosa: explorará la conexión entre Latinoamérica y Corea del Sur durante el torneo, incluyendo cobertura del partido México vs. Corea y la actuación de BTS en la final.