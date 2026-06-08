Furor en el Summer Game Fest: los 80 videojuegos latinoamericanos que sorprendieron al mundo y tenés que conocer

Estudios independientes y emergentes de la región pudieron mostrar sus producciones ante una audiencia global.

La industria de los videojuegos de América Latina volvió a ganar protagonismo internacional durante el Summer Game Fest 2026 gracias a una nueva edición del Latin American Games Showcase (LAGS). El evento reunió más de 80 títulos desarrollados en 12 países de la región y se consolidó como una de las vitrinas más importantes para mostrar el crecimiento y la creatividad de los estudios latinoamericanos.

La presentación formó parte de la programación oficial del Summer Game Fest, el mayor encuentro global de la industria gamer, y destacó tanto por la cantidad de juegos exhibidos como por la variedad de anuncios. Entre las novedades hubo nueve estrenos mundiales, más de 15 anuncios de fechas de lanzamiento, nuevas demos jugables y avances de proyectos que vienen generando expectativa dentro de la comunidad.

Una ventana global para los desarrolladores latinoamericanos

El Latin American Games Showcase se convirtió en una plataforma clave para que estudios independientes y emergentes de la región puedan mostrar sus producciones ante una audiencia global. En esta edición participaron desarrolladores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

La iniciativa busca aumentar la visibilidad de los videojuegos creados en América Latina y demostrar el crecimiento sostenido que viene registrando la industria regional. Gracias a su inclusión dentro del calendario oficial del Summer Game Fest, los proyectos latinoamericanos comparten espacio con algunas de las producciones más esperadas del mercado internacional.

El evento reunió más de 80 títulos desarrollados en 12 países de la región.

Los juegos más destacados del evento

Entre los títulos que concentraron gran parte de la atención estuvieron Tenebris Somnia, Shade Protocol, Colorbound, Kernel Hearts y Sigils of Nightfall, juegos que presentaron nuevas imágenes, avances o información adicional sobre su desarrollo. Además, varios estudios aprovecharon la ocasión para revelar proyectos inéditos y mostrar por primera vez gameplay de futuras producciones.

El showcase también tuvo presencia en Steam mediante un evento especial que permitió a los jugadores acceder a demos, transmisiones en vivo y promociones relacionadas con videojuegos desarrollados en América Latina. Esta estrategia amplificó el alcance de la presentación y acercó los proyectos regionales a millones de usuarios de todo el mundo.

Con una propuesta cada vez más ambiciosa y una participación récord de estudios, el Latin American Games Showcase reafirmó su lugar como uno de los espacios más relevantes para la industria gamer latinoamericana y una pieza clave dentro del Summer Game Fest 2026.