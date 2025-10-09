NVIDIA presentó en Argentina sus novedades en IA y gaming

NVIDIA reafirma su liderazgo en la integración de inteligencia artificial y gráficos de alta fidelidad.

NVIDIA realizó una nueva edición del Editor’s Day Argentina, un encuentro que reunió a medios especializados y referentes del mundo gamer para conocer las tecnologías que están transformando la industria de los videojuegos. El evento se llevó a cabo en el KRU Klub, donde los asistentes pudieron probar en primera persona algunas de las novedades que la compañía presentó recientemente en Gamescom 2025.

Entre los anuncios más importantes se destacó la expansión de DLSS 4, que ya está disponible en más de 175 juegos y aplicaciones. Esta versión ofrece un salto notable en rendimiento gráfico e inteligencia artificial aplicada al renderizado. Además, se mostraron nuevos títulos compatibles con la tecnología RTX, como Indiana Jones and the Great Circle, que incorporará el sistema RTX Hair para un mayor realismo en el cabello y las texturas. NVIDIA también aprovechó la ocasión para mostrar las mejoras del ecosistema RTX Remix, con un nuevo sistema de partículas y los ganadores del concurso global de mods, que repartió USD 50.000 en premios.

Otro de los focos del encuentro fue NVIDIA ACE, una tecnología que utiliza IA generativa para crear personajes más interactivos y mundos dinámicos. En ese marco se presentó The Oversight Bureau, una experiencia de simulación con comandos de voz desarrollada junto a Iconic Interactive. También se anunció la ampliación de compatibilidad de Project G-Assist, que ahora ofrece asistencia inteligente en tiempo real para todos los equipos con tarjetas RTX de más de 6 GB de VRAM.

El cierre del evento estuvo a cargo de una demostración de la renovada NVIDIA App, que incorpora herramientas como DLSS Override, Smooth Motion para la serie RTX 40 y un panel de control actualizado con nuevas opciones 3D.

Con estas innovaciones, NVIDIA reafirma su liderazgo en la integración de inteligencia artificial y gráficos de alta fidelidad, consolidando su papel como una de las compañías más influyentes en el desarrollo del gaming moderno. La marca sigue apostando por experiencias más realistas, fluidas y personalizadas, marcando el camino hacia una nueva era para los jugadores de todo el mundo.