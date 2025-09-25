Oracle y Silver Lake son parte de grupo que poseerá alrededor del 50% de TikTok EEUU: fuente

FOTO DE ARCHIVO: Imagen ilustrativa del logo de Tiktok con banderas de EEUU y China

Un grupo de tres inversores, entre ellos Oracle y la empresa de capital riesgo Silver Lake, se hará con una participación de aproximadamente el 50% de TikTok Estados Unidos, dijo el jueves una fuente familiarizada con la operación.

Un grupo de accionistas de la matriz china de TikTok, ByteDance, tendrá una participación de aproximadamente el 30%, señaló la fuente. Entre los inversores actuales de ByteDance se encuentran Susquehanna International Group, General Atlantic y KKR.

Dado el intenso interés de los inversores en TikTok, la participación del 50% aún puede cambiar, señaló la fuente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Oracle y Silver Lake no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para comentar el reporte.

Se espera que el presidente Donald Trump firme el jueves un acuerdo sobre TikTok por el que ByteDance se desprendería de las operaciones de la aplicación en Estados Unidos, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre su futuro en el país.

El acuerdo sobre las operaciones de TikTok en Estados Unidos incluye que ByteDance nombre a uno de los siete miembros del directorio de la nueva entidad, y que los estadounidenses ocupen los otros seis puestos, dijo el sábado un alto funcionario de la Casa Blanca.

ByteDance tendría menos del 20% de TikTok Estados Unidos para cumplir con los requisitos establecidos en una ley de 2024 que ordenaba su cierre en enero de 2025 si sus activos estadounidenses no eran vendidos por su propietario chino.

CNBC informó antes que MGX, de Abu Dabi, Oracle y Silver Lake están a punto de ser los principales inversores en TikTok Estados Unidos con una propiedad combinada del 45%, citando fuentes.

MGX no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios sobre el informe de CNBC.

(Dawn Chmielewski en Los Ángeles y Deborah Sophia en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)