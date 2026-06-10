El drástico cambio tecnológico que transforma la forma de comprar en Argentina

Samsung reforzó su estrategia para el sector con soluciones tecnológicas.

El retail en América Latina atraviesa una nueva etapa de transformación impulsada por la integración entre las tiendas físicas y los canales digitales. En ese contexto, Samsung reforzó su estrategia para el sector con soluciones que combinan displays profesionales e Internet de las Cosas (IoT), con el objetivo de optimizar la operación de los comercios, mejorar la experiencia de los clientes y ofrecer una gestión más eficiente de los puntos de venta.

La compañía sostiene que la experiencia dentro de la tienda pasó a ser tan estratégica como la digital. Para responder a las nuevas demandas del mercado, desarrolló un ecosistema que integra comunicación visual, conectividad y administración inteligente de dispositivos en tiempo real. Según datos citados por Samsung, el mercado minorista latinoamericano alcanzó un valor cercano a los US$ 1,9 billones en 2025, mientras que el segmento de smart retail crecería a una tasa anual del 31,2% hasta 2033, impulsado por la automatización, la personalización y el análisis de datos.

Displays que buscan captar la atención del consumidor

Entre las principales propuestas se encuentra Spatial Signage, una tecnología que convierte las pantallas en elementos arquitectónicos y de storytelling dentro de las tiendas. La solución fue diseñada para generar experiencias visuales inmersivas que ayuden a reforzar el posicionamiento de las marcas y atraer la atención de los consumidores en un entorno cada vez más competitivo.

Para proyectos de gran escala, Samsung ofrece The Wall, un display modular de alta definición que puede adaptarse a distintos tamaños según las necesidades del espacio comercial. A esto se suma Color E-Paper, una alternativa orientada a cartelería digital para precios, promociones y señalización, que reduce significativamente el consumo energético y facilita la actualización dinámica de los contenidos.

El ecosistema integra comunicación visual, conectividad y administración inteligente de dispositivos en tiempo real.

IoT y gestión centralizada para tiendas más eficientes

Otra de las soluciones destacadas es Business TV, una plataforma que permite administrar contenidos desde una aplicación dedicada. Incluye más de 100 plantillas prediseñadas, programación de campañas y la posibilidad de dividir la pantalla entre transmisiones en vivo y publicidad. Además, su instalación requiere únicamente alimentación eléctrica y conexión Wi-Fi, mientras que la resolución Crystal UHD 4K está pensada para un funcionamiento continuo en entornos comerciales.

La propuesta se completa con Samsung VXT (Visual eXperience Transformation), una plataforma en la nube que centraliza la gestión de contenidos y dispositivos. Desde una única interfaz, las empresas pueden actualizar campañas, realizar ajustes remotos y monitorear el funcionamiento de las pantallas distribuidas en múltiples sucursales. Con este ecosistema integrado, Samsung busca acompañar la digitalización del retail latinoamericano mediante soluciones que combinan hardware, software y conectividad para ofrecer experiencias de compra más dinámicas y eficientes.