Smart TV con hasta 67% de descuento: dónde comprar

En el marco del evento "Electro Fans", varias cadenas lanzaron promociones irresistibles. El mínimo registrado es de $189.999, para una Smart TV LED de 32″ HD AOC Roku, que antes costaba $379.999 (50 % de descuento).

Modelos con mayores descuentos

Aquí está una selección de los modelos más destacados y sus precios finales ya descontados:

Hisense 65″ ULED 4K: de $4.175.999 a $1.399.999 (67 % OFF).

Skyworth 100″ QLED 4K UHD Google TV: de $14.670.999 a $7.289.999 (50 %).

Catálogo completo de otras promociones en Frávega:

Philips 32″ LED — de $399.999 a $239.999 (40 %).

Admiral 32″ HD LED — de $349.999 a $199.999 (42 %).

AOC 43″ HD Roku — de $549.999 a $279.999 (49 %).

Philco 32″ HD VIDAA — de $399.999 a $234.999 (42 %).

Sansei 43″ Android TV — de $499.999 a $299.999 (41 %).

BGH 55″ 4K Google TV — de $1.199.999 a $679.998,99 (44 %).

Philips 32″ Google/Netflix — de $599.999 a $349.999 (42 %).

Hisense LED 32″ — de $369.999 a $219.999 (40 %).

Kanji 40″ HD Google TV — de $651.816,36 a $358.499,01 (45 %).

RCA 55″ UHD HDR Google TV — de $1.399.999 a $779.999 (44 %).

Noblex 32″ HD Android — de $499.999 a $279.999 (44 %).

Noblex 58″ 4K Android — de $1.299.999 a $749.999 (42 %).

Más opciones en Coto

Además, en Coto hay varias televisiones que suman variedad a las ofertas:

LG 43″ 4K — de $499.188 a $423.960,37 (15 %).

BGH 32″ HD Android — de $305.988 a $259.998 (15 %).

Top House 50″ 4K Google TV — de $619.999 a $495.999,20 (20 %).

BGH 50″ 4K Google TV — de $599.988 a $479.450,41 (20 %).

Philips 24″ HD — de $269.999 a $215.999,20 (20 %).

BGH 43″ FHD Android TV — de $449.999 a $359.999,20 (20 %).

¿Qué conviene a cada tipo de bolsillo?