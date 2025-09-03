Electrofans 2025: dónde conseguir celulares con descuento y en cuotas

Electro Fans 2025 arrancó con todo y ya se posiciona como uno de los eventos comerciales más fuertes del año. Durante la primera semana de septiembre, las principales casas de tecnología ofrecen descuentos de hasta el 45 % en celulares y electrodomésticos, además de la posibilidad de financiar en hasta 18 cuotas sin interés. Con estas promociones, los consumidores pueden acceder a dispositivos que van desde los $150.000 hasta los $300.000, con precios que no se ven en el resto del calendario.

La séptima edición de Electro Fans se desarrolla del 1 al 3 de septiembre y reúne a referentes del rubro como Frávega, Coppel, Cetrogar, Megatone.net, Casa del Audio, Hendel y One City. Estas cadenas ponen a disposición ofertas exclusivas tanto en tiendas físicas como en plataformas online, lo que garantiza alcance nacional y múltiples facilidades de compra. La apuesta está clara: que cada usuario pueda renovar sus equipos o acceder a tecnología de última generación sin desbalancear el bolsillo.

En cuanto a las formas de pago, los clientes cuentan con la posibilidad de financiar sus compras en 12 cuotas sin interés, y en algunos casos incluso hasta en 18, dependiendo de la cadena participante. Bancos como Nación, Santander, BBVA y Macro, entre otros, se suman con beneficios adicionales: reintegros directos, cuotas extra y descuentos exclusivos para clientes que utilicen tarjetas seleccionadas. Esto amplía aún más el margen de ahorro para quienes aprovechen la campaña.

Electro Fans 2025: 10 celulares con descuento

A continuación, las 10 mejores ofertas de celulares, variando gamas altas y bajas:

Gama alta

Motorola Edge 40 Pro – $999.999 con un 38 % de descuento. Excelente rendimiento, ideal para quienes buscan lo mejor sin pagar al precio full. Samsung Galaxy A36 – $649.999 con 28 % de descuento. Buen equilibrio entre prestaciones, pantalla y batería, a precio ventajoso. Motorola Edge 50 Fusion – $539.999, rebajado un 33 %. Viene con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámara de 50 MP e IP68: tremendo gama alta “accesible”. Samsung Galaxy S24 FE 5G – $1.299.999, con 20% de descuento y 9 cuotas sin interés. Samsung Galaxy A56 5G – también en Frávega, buen descuento y cuotas disponibles (precio publicado $909.090, antes $1.099.999).

Encontrá las ofertas en Frávega, Coppel, Cetrogar, Megatone.net, Casa del Audio, Hendel y One City.

Gama media / baja