Los 5 celulares más vendidos en Mercado Libre en agosto: ¿vale la pena alguno?

En un contexto donde cada compra se piensa dos veces, Mercado Libre reveló cuáles fueron los celulares más vendidos en Argentina durante agosto de 2025. La sorpresa: no son necesariamente los más nuevos ni los más caros.

El ranking, basado en datos internos de la plataforma, muestra que los usuarios priorizan precio accesible, durabilidad y compatibilidad con redes 4G. Samsung arrasó en el podio, pero hay otros que escalan por precio o reputación.

Top 5 celulares más vendidos

Samsung Galaxy A06 Samsung Galaxy A16 Motorola G05 Xiaomi Redmi 14C Samsung Galaxy A56 5G

¿Qué buscan los argentinos?

Precios por debajo de $250.000.

Compatibilidad con redes locales.

Buenas cámaras y batería.

Opiniones positivas de otros compradores.

La lista demuestra que los usuarios valoran más la relación precio-calidad que tener el último modelo del mercado. Y con la posibilidad de cuotas sin interés, muchos eligen mejorar su equipo sin romper el bolsillo.

Qué marca domina las ventas de celulares en Argentina (y por qué)

En el último informe de Mercado Libre, Samsung demuestra ser la favorita de los argentinos. En el top 5 de celulares más vendidos en agosto de 2025, la marca multinacional surcoreana ocupa 3 de los 5 puestos. ¿Por qué se mantiene líder?

Ventajas de Samsung que conquistan al usuario

Amplia oferta de modelos : desde básicos hasta gama media-alta.

: desde básicos hasta gama media-alta. Precios competitivos : especialmente en modelos como A06 y A16.

Garantía local : confianza y soporte postventa.

Ecosistema Android conocido: sin sorpresas para el usuario común.

Aunque Motorola logró colarse con su Moto G05, el dominio de Samsung es claro. Las promociones, cuotas sin interés y una red de distribuidores confiables en Mercado Libre consolidan su liderazgo.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar?

Revisar las opiniones de otros compradores.

Verificar si es liberado y compatible con tu operador.

Comparar precios en tiendas oficiales dentro de la plataforma.

Confirmar la garantía y política de devoluciones.

El mercado argentino es cada vez más exigente, pero también más estratégico. Comprar un celular no es solo elegir un modelo: es elegir seguridad, rendimiento y respaldo.