Las tiendas bancarias buscan atraer a los consumidores.

El CyberMonday 2025 arrancó este 3 de noviembre y llega con una fuerte participación de las principales tiendas bancarias, que buscan atraer a los consumidores con cuotas sin interés, descuentos exclusivos y beneficios adicionales. La nueva edición del evento de comercio electrónico más importante del país se da en un momento clave, en el que el consumo minorista intenta recuperar ritmo tras varios meses de demanda moderada.

Entre las propuestas más destacadas, Tienda Galicia ofrece 18 cuotas sin interés durante toda la semana, mientras que ICBC Mall también aplica el mismo beneficio en productos seleccionados. Por su parte, Tienda Clic suma hasta 15 cuotas sin interés para los clientes que realicen sus pagos a través de Modo. Además, SuperMovilidad, la plataforma especializada en la compraventa de autos nuevos y usados, incluye un plus atractivo: seis tanques de nafta bonificados para quienes concreten su operación durante el evento.

Según explicó Hernán Marino, CEO de APER —empresa que desarrolla los marketplaces mencionados—, “las tiendas de los bancos se consolidaron como un canal de referencia para los consumidores, al ofrecer confianza, conveniencia y beneficios tangibles. Este CyberMonday es una oportunidad para acompañar a las familias en sus decisiones de compra y contribuir a la recuperación del consumo”.

Un rol clave para los bancos en el e-commerce

La participación de las tiendas bancarias en el CyberMonday 2025 refuerza su rol dentro del ecosistema del comercio electrónico argentino, combinando tecnología, seguridad y facilidades de financiamiento. Este tipo de propuestas no solo amplía las opciones para los usuarios, sino que también impulsa el acceso a bienes y servicios en condiciones más ventajosas, fortaleciendo el consumo interno y consolidando la confianza del público en las plataformas digitales locales.

Los bancos se posicionan como actores cada vez más relevantes en los grandes eventos online del país.

