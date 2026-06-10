Cuáles son los megaproyectos confirmados por Xbox que ya tienen fecha de estreno

Microsoft dejó en claro que Game Pass seguirá siendo uno de los pilares de su ecosistema.

Microsoft volvió a apostar fuerte por el futuro de Xbox con un Xbox Games Showcase 2026 cargado de anuncios, nuevas franquicias y el regreso de algunas de las sagas más importantes de la industria. La presentación dejó un catálogo de 17 títulos que llegarán a Xbox Series X|S, PC y Game Pass, además de confirmar nuevos proyectos de estudios propios y socios externos.

El evento también sirvió para reforzar la estrategia de Xbox de cara a su 25° aniversario, con lanzamientos exclusivos para consola, nuevos accesorios y una alineación de videojuegos que abarca desde RPG y shooters hasta experiencias de acción, supervivencia y aventura. Con esta presentación, Microsoft dejó en claro que Game Pass seguirá siendo uno de los pilares de su ecosistema.

Los juegos que protagonizaron el Xbox Games Showcase 2026

Entre los anuncios más destacados aparecieron Halo: Campaign Evolved, una nueva versión de la campaña del primer Halo; Gears of War: E-Day, que mostró un extenso adelanto centrado en los orígenes del conflicto contra los Locust; y Fable, que presentó un nuevo tráiler y confirmó su ventana de lanzamiento.

La lista de juegos también incluyó Clockwork Revolution, State of Decay 3, Minecraft Dungeons 2, Call of Duty: Modern Warfare 4, Persona 4 Revival, Persona 6, Beast of Reincarnation, Super Meat Boy 3D, Aphelion, There Are No Ghosts at the Grand, Planet of Lana II, Keeper, Aniimo, Invincible VS, Resonance: A Plague Tale Legacy y At Fate's End, entre otros títulos que llegarán durante los próximos meses y en 2027.

Una gran parte de estos videojuegos estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass, reforzando la propuesta de valor del servicio de suscripción.

Se viene una edición especial de Xbox Series X y un control conmemorativo por los 25 años de la marca.

Xbox apuesta por exclusivos y celebra sus 25 años

Además de los videojuegos, Microsoft aprovechó el Showcase para anunciar una edición especial de Xbox Series X y un control conmemorativo por los 25 años de la marca. La compañía también confirmó que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos para consolas Xbox, marcando un cambio respecto de la estrategia multiplataforma aplicada a otros lanzamientos recientes.

Con una combinación de nuevas propiedades intelectuales, secuelas muy esperadas y el regreso de franquicias históricas, Xbox dejó uno de los eventos más importantes del año para la industria del gaming. La fuerte presencia de Game Pass y el enfoque en producciones propias muestran la hoja de ruta de Microsoft para los próximos años y anticipan un calendario con lanzamientos de gran peso para la comunidad de jugadores.