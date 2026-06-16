Chau secretos en Instagram: la nueva Inteligencia Artificial que te dice exactamente qué publicar para tener éxito

Edits, la aplicación de edición de video de Instagram, incorporará un asistente de inteligencia artificial que funcionará como un asesor personal de contenido. La herramienta no solo sugerirá ideas: leerá los datos de la cuenta del creador y los convertirá en recomendaciones concretas sobre qué publicar y cómo hacerlo. Las novedades fueron presentadas por Meta en un evento privado para creadores en Los Ángeles, y fueron recogidas por TechCrunch.

Qué hace el asistente de IA

La función central es el análisis de métricas propias. El asistente de IA utilizará los datos de Instagram del creador —como vistas, retención de video y otras métricas— para analizar qué contenido funciona y por qué. A partir de ese análisis, sugerirá ideas para nuevos videos y recomendará el uso de audios con tendencia.

La integración directa con los datos de la cuenta es lo que la distingue de alternativas externas. En lugar de pedir consejo a una IA genérica sin contexto, el creador tendrá un asistente que conoce su historial, su audiencia y su rendimiento. El objetivo es eliminar la necesidad de salir de la aplicación para buscar orientación sobre qué crear.

Por ahora, el asistente está en fase de prueba con los creadores que asistieron al evento privado. No hay fecha de lanzamiento para el público general.

Las nuevas métricas que llegan a todos

Junto con el asistente, Instagram actualizó su panel de estadísticas con datos más útiles. Entre las nuevas métricas disponibles se encuentran el porcentaje de veces que se comparte un contenido, la tasa de abandono en los primeros segundos y la evolución de las visualizaciones en el tiempo.

Estos tres datos son especialmente valiosos. La tasa de abandono en los primeros segundos indica si el gancho inicial del video funciona o no —es el número que más impacta en la distribución del algoritmo—. El porcentaje de compartidos muestra si el contenido genera valor suficiente para que alguien lo reenvíe. Y la evolución temporal de las visualizaciones revela si el video sigue sumando alcance días después de publicado.

Los otros anuncios del evento

Edits también tendrá versión de escritorio. Meta anunció que la herramienta tendrá una versión de escritorio, aunque no precisó una fecha de lanzamiento. Para los creadores que editan contenido largo en computadora, es un cambio significativo.

Los Trial Reels se pueden programar. Instagram ya permite publicar "Reels de prueba" —que solo se muestran a personas que no te siguen, para testear el rendimiento antes de publicar en el perfil— y ahora esos Reels pueden programarse para publicarse en la fecha y hora que el creador elija.