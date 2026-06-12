Instagram cambia las reglas: cómo saber el número de veces que abrieron tu historia

La novedad identifica si una misma cuenta la visualizó más de una vez.

Instagram incorporó una función poco conocida que permite saber cuántas veces una misma persona volvió a ver una historia publicada. La herramienta, que forma parte de las funciones disponibles para algunos usuarios con suscripción premium, ofrece un nivel de detalle mayor sobre la interacción que generan las publicaciones temporales y suma una nueva métrica para quienes utilizan la plataforma de forma profesional o buscan analizar el alcance de su contenido.

La novedad no muestra el número total de reproducciones de una historia, sino que identifica si una misma cuenta la visualizó más de una vez. De esta manera, el creador del contenido puede detectar qué usuarios regresaron a verla, una información que hasta ahora no estaba disponible dentro de la aplicación.

Cómo funciona la nueva herramienta de Instagram

La característica aparece dentro del listado de personas que vieron una historia. Junto al nombre de aquellos usuarios que repitieron la visualización, Instagram incorpora un indicador que señala cuántas veces volvieron a abrir ese contenido.

La función está pensada para ofrecer estadísticas más completas sobre el comportamiento de la audiencia, especialmente para creadores de contenido, marcas y usuarios que utilizan la red social con fines comerciales. Sin embargo, por el momento no se encuentra disponible para todas las cuentas, ya que forma parte de las funciones premium que Meta continúa desplegando de manera gradual.

Instagram incorpora un indicador que señala cuántas veces volvieron a abrir ese contenido.

Una métrica enfocada en el nivel de interés

El objetivo de esta herramienta es brindar un dato adicional sobre el interés que despierta una historia. Si una persona vuelve a verla varias veces, el creador puede interpretar que ese contenido generó un impacto mayor o despertó una atención especial.

Instagram continúa incorporando nuevas funciones orientadas a mejorar la experiencia de quienes producen contenido y necesitan acceder a métricas más precisas para evaluar el rendimiento de sus publicaciones. En este caso, la posibilidad de identificar las visualizaciones repetidas representa un complemento a las estadísticas tradicionales de alcance e interacción.

Por ahora, la disponibilidad es limitada y solo algunos suscriptores pueden acceder a esta función. Meta prevé seguir ampliando el acceso de manera progresiva, como suele ocurrir con las novedades que llegan a Instagram antes de extenderse al resto de los usuarios.