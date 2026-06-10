Chau celulares aburridos: la nueva apuesta tecnológica inspirada en la serie del momento para expresarse sin filtros

Después del éxito de la primera temporada —donde lanzaron una edición limitada de los nubia Music que se agotó rápidamente—, la marca decidió ir más allá: esta vez no solo regalan teléfonos, sino que los convierten en protagonistas de la historia. Diego Da Costa, Director Comercial GTM de nubia, explicó la lógica detrás de la apuesta: "Compartimos la idea de inspirar a los jóvenes a expresarse, animarse y ser protagonistas de sus propias historias".

Los cuatro celulares que van a estar en la serie

Cada modelo fue elegido para representar un perfil de usuario diferente, en sintonía con el mensaje de la campaña: la tecnología como extensión de la personalidad.

nubia Focus 2 Ultra es el elegido para los creadores de contenido. Con cámara diseñada para capturar cada momento con calidad, es el celular que acompaña a los personajes que viven la vida a través de sus redes y quieren documentar todo lo que pasa.

es el elegido para los creadores de contenido. Con cámara diseñada para capturar cada momento con calidad, es el celular que acompaña a los personajes que viven la vida a través de sus redes y quieren documentar todo lo que pasa. nubia Neo 3 GT apunta al universo gamer y al alto rendimiento. Para los personajes que encuentran en los videojuegos y el entretenimiento digital su forma de conectar con el mundo.

apunta al universo gamer y al alto rendimiento. Para los personajes que encuentran en los videojuegos y el entretenimiento digital su forma de conectar con el mundo. nubia Music 2 está pensado para quienes viven la música como parte de su identidad. En una serie donde la música es protagonista, este modelo representa esa conexión entre el sonido y la forma de ser de cada uno.

está pensado para quienes viven la música como parte de su identidad. En una serie donde la música es protagonista, este modelo representa esa conexión entre el sonido y la forma de ser de cada uno. nubia Flip 2 cierra el grupo con su formato plegable. Diseño, estilo y practicidad en un solo equipo, para los personajes que entienden la tecnología como moda y como forma de diferenciarse.

Por qué Margarita y por qué ahora

La alianza no es casual. Margarita es el fenómeno juvenil que Cris Morena lanzó después de años de ausencia con series pensadas para las nuevas generaciones, y logró conectar con el público joven en toda América Latina. Para nubia, que lleva años posicionándose en Argentina con propuestas para jóvenes, entrar en esa conversación cultural es más efectivo que cualquier campaña publicitaria tradicional.

El movimiento #BeYourself es la capa que unifica todo: una invitación a mostrarse tal como se es, sin filtros, usando la tecnología como herramienta para contar la propia historia. En un momento donde las redes sociales definen gran parte de la identidad de las nuevas generaciones, la propuesta encaja con lo que la serie ya dice desde el guión.