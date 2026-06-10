El "ChatGPT" de Apple: cómo es Siri AI, la nueva función que revoluciona los iPhone

Fuente: Diario Expreso.

En el marco de la keynote inaugural del WWDC 2026, la nueva Siri con Apple Intelligence, cuyo nombre formal es Siri AI, fue impulsada por los nuevos modelos de lenguaje que Apple basó en Gemini, la IA de Google. Es el movimiento más importante de Apple en inteligencia artificial desde el lanzamiento del iPhone original: un salto de una IA de comandos a un asistente conversacional con contexto real.

Qué puede hacer Siri AI que antes no podía

El cambio más importante no es lo que responde, sino cómo lo entiende. La nueva Siri AI es capaz de entender un lenguaje mucho más natural, corregir peticiones sobre la marcha y encadenar conversaciones complejas sin perder el hilo. Siri puede ver e interconectar la información de las apps, correos, calendarios y fotos para responder a consultas muy específicas, como buscar una imagen a partir de una descripción vaga o recordar una dirección que te pasaron por Mensajes.

Write with Siri es la función más práctica de uso cotidiano. La función está diseñada para asistir en la redacción de textos y puede adaptarse al estilo de comunicación habitual del usuario según el destinatario. Por ejemplo, en aplicaciones como Mail o Mensajes puede ajustar el tono según si escribís a un jefe o a un amigo.

La nueva interfaz: dentro del Dynamic Island

La forma en que Siri aparece en la pantalla también cambia. Hasta ahora, activar Siri iluminaba el borde completo de la pantalla. Con la nueva versión, la interacción se traslada a una animación específica dentro de Dynamic Island. Los usuarios también pueden deslizar hacia abajo desde esa área para iniciar búsquedas o comenzar conversaciones escritas con Siri.

El motor detrás: Gemini con privacidad garantizada

Siri AI usa un modelo personalizado de Gemini, pero Apple mantiene el procesamiento local. El procesamiento se hace principalmente en el propio iPhone. Si hace falta, usa Private Cloud Compute, la nube privada de Apple, garantizando que no se almacenan los datos personales. Apple aclaró que algunas funciones que aplican IA tienen límites de uso diario para usuarios gratuitos.

En qué iPhone va a funcionar y en cuáles no

No todos los usuarios van a poder usar Siri AI. Las funciones de Siri AI y Apple Intelligence solo estarán disponibles en iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Pro y 16 Pro Max, y los modelos de la serie iPhone 17. Los modelos anteriores pueden actualizar a iOS 27, pero sin acceso a las funciones de IA.

Tampoco estará disponible en todas partes. Por ahora no estarán disponibles ni en China ni en Europa, por las regulaciones que estos territorios imponen al uso de herramientas de inteligencia artificial. En Argentina sí estará disponible.

Lo que llega con iOS 27 además de Siri AI

El anuncio de Siri AI vino acompañado de otras novedades. Las aplicaciones en iPhone y iPad podrán abrirse hasta 30% más rápido. Image Playground permite crear y editar imágenes con descripciones de texto. La evolución de Liquid Glass —el lenguaje visual de iOS 26— ahora permite ajustar el nivel de transparencia de la interfaz. En macOS 27 Golden Gate, Siri AI llegará a todos los Mac equipados con procesadores Apple Silicon, es decir, desde el chip M1 en adelante.