Furor por los cinco mejores auriculares inalámbricos para celulares en 2025

El mercado tecnológico ofrece una enorme cantidad de auriculares inalámbricos para los celulares.

Los diferentes auriculares inalámbricos, en su versión vincha y en su opción “in ear”, crecen a gran velocidad en el mercado tecnológico y en gran parte es por el retroceso del famoso puerto de audio Jack de 3,5 mm. Pocos fabricantes de celulares incluyen la histórica salida de audio que permite conectar los audífonos, entre otros accesorios. A continuación repasamos los dispositivos más destacados del año para escuchar música o participar en una reunión virtual sin usar cable.

Aunque el puerto USB-C permite conectar auriculares que tengan este conector en su extremo, ya no hay muchos modelos disponibles en el mercado y no son muy prácticos. Además, como se mencionó, la mayoría de las empresas desarrolladoras de celulares no incluyen auriculares en la caja de los nuevos dispositivos. Esto implica la compra del accesorio de manera adicional.

De esta manera, ante el nuevo escenario, los auriculares inalámbricos de conexión a distancia se elevan como la opción muy destacada en un sector con cada vez más alternativas y modelos atractivas con grandes detalles. Para esto, hacemos un repaso por los audífonos recién llegados al mercado argentino que pueden ser un compañero ideal para la vida cotidiana.

Cuáles son los cinco auriculares inalámbricos para celulares más destacados del 2025

JBL Live Pro 2 TWS

JBL Harman ofrece una amplia gama de opciones en auriculares inalámbricos, tanto de tipo in-ear como de vincha. Uno de los modelos más recientes es el Live Pro 2 TWS, disponible por $215.999. Estos auriculares cuentan con cancelación de ruido adaptativa, lo que permite una concentración total en la fuente de audio. Están equipados con potentes drivers dinámicos de 11 mm, que proporcionan la claridad y calidad sonora que caracteriza a la marca.

Auriculares JBL Live Pro 2 TWS.

Con una impresionante autonomía de hasta 40 horas de música continua, los Live Pro 2 TWS son compatibles con la app JBL My Headphones, que permite personalizar los modos de escucha según las preferencias del usuario. Además, su sistema de micrófonos integrados (seis en total) asegura llamadas claras y sin interferencias de fondo.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

El modelo de gama alta de Samsung ya está disponible en el país por $441.000. La gran novedad de esta nueva generación es su integración con herramientas de inteligencia artificial de la compañía.

Los Galaxy Buds 3 Pro presentan cabezales pequeños y en ángulo para un ajuste cómodo, optimizando la experiencia sonora. Su diseño destaca por una carcasa elegante con una cubierta transparente que también sirve como cargador. Además, cuentan con conexión USB-C y capacidades de carga inalámbrica.

Auriculares Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Gracias a su nuevo códec de 24 bits, los Buds 3 Pro permiten una reproducción cristalina de cada nota. Además, con la cancelación de ruido adaptativa, identifican y eliminan los ruidos no deseados de manera intuitiva. Cada auricular tiene un panel táctil para ajustar detalles como el volumen, pausar o reproducir música, e incluso activar el asistente de inteligencia artificial.

Sony WH-CH520

Uno de los inconvenientes de los auriculares tipo vincha suele ser su peso, que puede generar incomodidad durante el uso prolongado. Los Sony WH-CH520 se destacan por su ligereza (solo 140 gramos) y su diseño ergonómico, permitiendo usarlos durante todo el día sin molestias. Estos auriculares, que tienen un precio de $65.000, ofrecen carga rápida y una batería que permite hasta 50 horas de reproducción continua.

Auriculares Sony WH-CH520.

Moto Buds+

Los Moto Buds+, disponibles por $250.000, son la opción de alta gama de Motorola, aunque funcionan con cualquier dispositivo móvil. Equipados con tecnología de audio Bose, ofrecen sonido nítido, voces claras y bajos profundos gracias a sus dos controladores dinámicos y soporte para audio de alta resolución, además de Dolby Atmos.

Con cancelación de ruido, tres micrófonos para videollamadas claras y una autonomía de hasta 8 horas de reproducción continua, los Moto Buds+ son una excelente opción para quienes buscan calidad de sonido y funcionalidad.

Auriculares Moto Buds+

Nubia LiveFlip

La marca china Nubia, que recientemente lanzó su línea de celulares en Argentina, presenta sus nuevos auriculares inalámbricos LiveFlip. Recientemente mostrados en el Cosquín Rock, estos auriculares se integran al ecosistema portátil de Nubia. Disponibles por $99.999, están fabricados con silicona de alta calidad, ofreciendo comodidad incluso en sesiones largas de uso.

Gracias a su tecnología de sonido direccional avanzada, proporcionan una experiencia auditiva precisa y envolvente, mientras que su sistema de cancelación de ruido ambiental permite una inmersión total en la música. Incorporan un sistema de micrófono dual con tecnología ENC para llamadas claras y sin interferencias. Su batería ofrece hasta 10 horas de autonomía con una sola carga, y su resistencia al agua los hace ideales para actividades al aire libre o para usarlos en días lluviosos.