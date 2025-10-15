Cómo hacer captura de pantalla en tu celular Android

La captura de pantalla es una de las funciones más utilizadas por los usuarios.

Tomar una captura de pantalla en Android es una de las funciones más utilizadas por los usuarios. Ya sea para guardar una conversación, compartir un meme o registrar información importante, esta herramienta se volvió esencial. Aunque Google incorporó oficialmente la función desde Android 4.0, cada fabricante ha desarrollado sus propios atajos y gestos para facilitar el proceso.

La forma “universal” para hacer una captura de pantalla en la mayoría de los teléfonos Android consiste en presionar al mismo tiempo los botones de encendido y bajar volumen durante uno o dos segundos. Cuando la imagen se guarda correctamente, la pantalla parpadea y se escucha un pequeño sonido. Sin embargo, dependiendo de la marca, existen métodos alternativos que conviene conocer.

Capturar pantalla en diferentes marcas de Android

Samsung: además del método estándar, muchos modelos permiten hacer una captura deslizando el canto de la mano sobre la pantalla. En equipos más antiguos, también funciona presionar Inicio + Encendido .

Sony: ofrece una opción en el menú de apagado. Al mantener presionado el botón de encendido, aparece la opción “Captura de pantalla”.

Huawei: además del atajo tradicional, permite realizar capturas tocando dos veces con los nudillos en la pantalla.

Xiaomi, Redmi y POCO: utilizan el método clásico ( Encendido + Bajar volumen ) y además permiten configurarlo desde la barra de accesos rápidos.

Motorola, OnePlus, Realme, OPPO, Nokia, Pixel, HTC, ASUS, LG y BQ: todas mantienen el sistema estándar de Android, aunque en algunos modelos antiguos los botones pueden ubicarse en la parte trasera del equipo.

Si alguno de los botones no funciona, el Asistente de Google también puede ayudar.

Capturas con el Asistente de Google

Si alguno de los botones de tu teléfono no funciona, el Asistente de Google también puede ayudarte. Solo hay que activarlo (por voz o manteniendo presionado el botón de inicio) y decir “tomar una captura de pantalla”. Este método permite compartir la imagen directamente a través de WhatsApp, Telegram o cualquier otra app, aunque no la guarda automáticamente en la galería.

En resumen, hacer una captura de pantalla en Android es sencillo, pero conviene conocer las variaciones según el fabricante. Sea cual sea tu modelo, con un par de toques podrás guardar o compartir todo lo que aparece en tu pantalla en cuestión de segundos.