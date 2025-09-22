Ocultá aplicaciones en Android en 5 simples pasos

Ocultar aplicaciones en Android puede ser muy útil si querés proteger tu privacidad o separar el uso laboral y personal de tu celular. Dependiendo de la versión de Android que tengas y del fabricante de tu teléfono, existen distintas formas de hacerlo. Mientras que algunos equipos traen la opción integrada, en otros casos vas a necesitar recurrir a funciones avanzadas del sistema o a apps externas.
Lo importante es entender que no hay un único método universal. Android ofrece alternativas como el espacio privado (disponible desde Android 15), la creación de perfiles de usuario o el uso de lanzadores personalizados. Además, cada fabricante suma sus propias herramientas para ocultar apps sin necesidad de instalar nada más.
Métodos para ocultar aplicaciones en Android
Espacio privado (Android 15 o +)
Permite crear un área protegida dentro del celular para instalar o mover aplicaciones que no quieras que aparezcan a simple vista.
-
Abrí Ajustes.
-
Entrá en Seguridad y privacidad.
-
Seleccioná Espacio privado.
-
Configurá un bloqueo de pantalla (PIN, patrón, huella o reconocimiento facial).
-
Iniciá sesión con tu cuenta de Google.
-
Desde el cajón de apps, mantené presionada la aplicación que quieras ocultar y elegí Mover al espacio privado.
-
Activá la opción Ocultar espacio privado cuando está bloqueado para que no se muestre a simple vista.
Perfiles de usuario (Android 9 o +)
Podés crear un perfil secundario donde instalar y usar apps sin que aparezcan en tu perfil principal. Es muy útil si compartís el dispositivo o querés dividir usos.
-
Andá a Ajustes.
-
Ingresá en Sistema > Usuarios.
-
Tocá en Añadir usuario o Añadir invitado.
-
Configurá el nuevo perfil con su propia pantalla de inicio y apps.
-
Cambiá de perfil deslizando hacia abajo la barra superior y eligiendo el ícono de usuario.
Ocultar apps permite proteger tu privacidad o separar el uso laboral y personal.
Lanzadores de aplicaciones
Herramientas como Microsoft Launcher, Nova Launcher o Action Launcher ofrecen la opción de ocultar apps, cambiarles el nombre o incluso el ícono para disimularlas.
-
Descargá un lanzador como Microsoft Launcher o Nova Launcher.
-
Abrí la Configuración del lanzador.
-
Buscá la opción Aplicaciones ocultas u Ocultar apps.
-
Seleccioná las aplicaciones que quieras ocultar.
-
Confirmá y, si querés, protegé el acceso con contraseña.
Si tu teléfono no cuenta con ninguna de estas opciones, existen apps especializadas como App Hider o Calculator Vault, que se camuflan como calculadoras para no levantar sospechas.