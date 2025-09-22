Ocultá aplicaciones en Android en 5 simples pasos

Dependiendo del celular y la versión de Android, hay distintas maneras de hacerlo.

Ocultar aplicaciones en Android puede ser muy útil si querés proteger tu privacidad o separar el uso laboral y personal de tu celular. Dependiendo de la versión de Android que tengas y del fabricante de tu teléfono, existen distintas formas de hacerlo. Mientras que algunos equipos traen la opción integrada, en otros casos vas a necesitar recurrir a funciones avanzadas del sistema o a apps externas.

Lo importante es entender que no hay un único método universal. Android ofrece alternativas como el espacio privado (disponible desde Android 15), la creación de perfiles de usuario o el uso de lanzadores personalizados. Además, cada fabricante suma sus propias herramientas para ocultar apps sin necesidad de instalar nada más.

Métodos para ocultar aplicaciones en Android

Espacio privado (Android 15 o +)

Permite crear un área protegida dentro del celular para instalar o mover aplicaciones que no quieras que aparezcan a simple vista.

Abrí Ajustes. Entrá en Seguridad y privacidad. Seleccioná Espacio privado. Configurá un bloqueo de pantalla (PIN, patrón, huella o reconocimiento facial). Iniciá sesión con tu cuenta de Google. Desde el cajón de apps, mantené presionada la aplicación que quieras ocultar y elegí Mover al espacio privado. Activá la opción Ocultar espacio privado cuando está bloqueado para que no se muestre a simple vista.

Perfiles de usuario (Android 9 o +)

Podés crear un perfil secundario donde instalar y usar apps sin que aparezcan en tu perfil principal. Es muy útil si compartís el dispositivo o querés dividir usos.

Andá a Ajustes. Ingresá en Sistema > Usuarios. Tocá en Añadir usuario o Añadir invitado. Configurá el nuevo perfil con su propia pantalla de inicio y apps. Cambiá de perfil deslizando hacia abajo la barra superior y eligiendo el ícono de usuario.

Ocultar apps permite proteger tu privacidad o separar el uso laboral y personal.Ocultar apps permite proteger tu privacidad o separar el uso laboral y personal.Ocultar apps permite proteger tu privacidad o separar el uso laboral y personal.

Lanzadores de aplicaciones

Herramientas como Microsoft Launcher, Nova Launcher o Action Launcher ofrecen la opción de ocultar apps, cambiarles el nombre o incluso el ícono para disimularlas.

Descargá un lanzador como Microsoft Launcher o Nova Launcher. Abrí la Configuración del lanzador. Buscá la opción Aplicaciones ocultas u Ocultar apps. Seleccioná las aplicaciones que quieras ocultar. Confirmá y, si querés, protegé el acceso con contraseña.

Si tu teléfono no cuenta con ninguna de estas opciones, existen apps especializadas como App Hider o Calculator Vault, que se camuflan como calculadoras para no levantar sospechas.