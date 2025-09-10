Ideal para corredores: los mejores auriculares para la Maratón de Buenos Aires

La música es mucho más que un simple acompañante en el running. Distintos estudios demuestran que escuchar canciones al correr contribuye a mejorar el rendimiento, sincronizar la respiración y disfrutar más del entrenamiento. No es casual que, de cara a la exigente Maratón de Buenos Aires, cada vez más atletas busquen auriculares diseñados para el deporte: cómodos, resistentes y con buen sonido, capaces de soportar las horas y los kilómetros.

La marca JBL ofrece una línea específica para deportistas y runners, con tres modelos que destacan por su durabilidad, ajuste seguro y sonido potente.

Los modelos recomendados de JBL

1. JBL Endurance Race

Pensados para quienes necesitan libertad y movimiento, estos auriculares inalámbricos son sumergibles y resistentes al polvo y al sudor (certificación IP67). El diseño ergonómico TwistLock garantiza que no se caigan, incluso en carreras largas. Ofrecen hasta 30 horas de autonomía, permitiendo completar un maratón y seguir entrenando sin preocuparse por la batería.

2. JBL Endurance Peak 3

Ideales para quienes exigen lo máximo, ofrecen resistencia extrema al agua, polvo y golpes. Su ajuste Powerhook permite colocarlos y sacarlos fácilmente, mientras que su batería dura hasta 50 horas combinando auriculares y estuche. Perfectos para quienes buscan un sonido envolvente y la mayor seguridad al correr.

3. JBL Tour Pro 3

Con cancelación activa de ruido, los Tour Pro 3 aíslan del entorno para una concentración total. Incluyen controles táctiles, ajuste cómodo y autonomía de hasta 40 horas. Son recomendados para quienes entrenan en ambientes urbanos y quieren personalizar su experiencia auditiva.

¿Por qué elegir auriculares deportivos?

Resistencia al sudor, lluvia y polvo : clave para corredores urbanos o de larga distancia.

Ajuste seguro : no se mueven ni molestan, incluso en movimiento intenso.

Sonido potente y claro: ideal para motivarse y mantener el ritmo hasta el final.

Los auriculares JBL son la opción ideal para quienes se preparan para los 42K de Buenos Aires. Comodidad, tecnología y música para que el ritmo te acompañe en cada kilómetro de la carrera.