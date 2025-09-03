Furor por auriculares que traducen a 40 idiomas en tiempo real

Viajar sin saber el idioma del lugar ya no es un problema tan grande como antes. Los auriculares inteligentes que se volvieron furor este año permiten traducir en tiempo real hasta 40 idiomas y 43 acentos, eliminando una de las trabas más comunes para quienes recorren el mundo. Con este dispositivo, podés comunicarte de manera instantánea en cualquier rincón del planeta, sin necesidad de intérpretes ni diccionarios de bolsillo.

El modelo más popular es el Timekettle W4 Pro, aunque también existen opciones como los Google Pixel Buds o los Lingosound Nebulabuds. Los precios arrancan en los 15 dólares para los más básicos y pueden llegar a los 300 dólares en versiones con mayor autonomía y precisión. La demanda es tan grande que en varias tiendas se agotaron rápidamente, aunque en plataformas online todavía se consiguen.

Cómo funcionan los auriculares políglotas

Su funcionamiento es sencillo: los auriculares deben estar vinculados a un celular mediante una aplicación gratuita que utiliza inteligencia artificial. Una vez configurados, pueden traducir conversaciones de manera fluida. Incluso cuentan con un sistema que permite dar un auricular a otra persona y quedarse con el otro, logrando un diálogo en dos idiomas sin interrupciones.

Esta característica los hace muy útiles no solo para viajeros, sino también para conferencias, clases, entrevistas periodísticas o reuniones profesionales en las que participan personas de distintos países. Otra ventaja es la autonomía de hasta 35 horas de uso sin necesidad de recarga. Además, no es obligatorio usarlos en la oreja: el micrófono integrado permite sostenerlos en la mano y seguir con la traducción en tiempo real, según destacaron usuarios en redes sociales.

Más allá de su practicidad, el debate está abierto. Algunos opinan que esta tecnología podría desincentivar el estudio de idiomas, mientras que otros remarcan que el conocimiento personal sigue siendo insustituible. Lo cierto es que, con la masificación de estos auriculares, comunicarse en cualquier rincón del mundo nunca fue tan fácil.

Todos los idiomas con los que son compatibles

