¿Con cable o sin cable? En qué auriculares se escucha mejor la música

En qué tipo de auriculares se escucha mejor

Uno de los grandes avances de la tecnología es que los auriculares tienen la posibilidad de conectarse con determinados aparatos sin la necesidad de un cable. Algo que permite mayor movilidad y eliminar la preocupación de que el cable no se rompa. Sin embargo, esta tendencia está comenzando a sufrir un golpe que sorprende y que apunta a generar cierta conciencia sobre el uso de determinados dispositivos.

Los auriculares sin cables permiten que una persona pueda desplazarse sin grandes problemas o realizar un sinfín de actividades mientras escucha música. De hecho, hay equipos que impiden el paso del agua en caso de que uno deba ingresar a una pileta. Lo mismo sucede para los que salen a correr por los parques.

"Las ventas de auriculares con cables aumentan a nivel global. La generación Z ahora impulsa las ventas y lo consideran un accesorio. 'No requieren carga y tienen buena calidad de sonido'", expresó Mauro Albornoz, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Los motivos de la elección son dos características en los que los dispositivos inalámbricos no podrán competir o solo lo hacen determinadas marcas que disponen de un precio bastante elevado.

Lo primero a mencionar es que el sonido al momento de ser transferido en el caso de los auriculares bluetooth necesita ser comprimido para que la señal lo pueda captar. Esto genera que haya una pequeña pérdida y que nunca la escucha sea al 100%. Mientras que aquellos objetos que necesitan de una ficha para transmitir el sonido van a entregar un resultado con todos los matices y detalles originales.

Por otro lado, los viejos auriculares disponen de tres ventajas que son muy importantes de mencionar. Una es que siempre se encuentran listo para su uso, y no es necesario revisar si cuentan o no con batería. Además, no hay latencia y mucho menos interferencia. Esto último puede presentar en los inalámbricos porque ciertas señales pueden provocar que la música no salga de manera completa de los parlantes.

No es el primer movimiento entre jóvenes que busca regresar al uso de viejos dispositivos con el fin de tener una mayor autonomía. En Japón comenzaron a usarse los celulares con tapita, debido a que muchos buscan cortar la dependencia a los smartphones y revisar las redes sociales solo cuando se encuentran sentados frente a la computadora o disponen de una tablet en sus manos.

Cuánto sale Spotify Premium en julio 2025: el precio de cada plan

No hay dudas que la plataforma con mayor éxito en lo que respecta a la reproducción de música digital y que se encuentra presente en la mayoría de los celulares de la Argentina es Spotify. Una que dispone de cuatro planes que se ajustan a las necesidades y realidades económicas de las personas.

Individual: $2.499.

$2.499. Plan Estudiantes: $1.299.

$1.299. Plan Duo: $3.299 (ideal para personas que conviven).

$3.299 (ideal para personas que conviven). Plan Familiar: $4.199 (permite asociar seis cuentas en un pago).

El plan que se encuentra destinado para los estudiantes requiere de un certificado de alumno regular para que el mismo quede activo. Además, tiene un periodo de duración que no supera los cuatro años. Una vez que el beneficio llega a su fin, Spotify comenzará a facturar con el servicio individual.