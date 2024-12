¿Cuál es el riesgo de usar auriculares inalámbricos y por qué no se recomienda usarlos?

Por qué se desaconseja el uso de auriculares inalámbricos.

El desarrollo de la tecnología permite que se dispongan de auriculares inalámbricos con una gran calidad de sonido, pero hay un detalle que puede provocar cierto rechazo. Uno que obligaría a cambiar por aquellos que disponen de una ficha para conectar en los celulares y que comienza a estar más presente en la consideración de las personas.

Es cierto que estos nuevos dispositivos permiten obtener una mayor movilidad y olvidarnos de un cable que puede condicionar nuestros movimientos. Los auriculares inalámbricos se escuchan bien, permiten alejarnos del dispositivo que reproduce a una distancia considerable y cada año que pasa se reduce el tamaño que presentan. Esto último detalle está generando dolor de cabeza en algunos usuarios.

"Volviendo a los valores tradicionales. No regreso jamás a esas porquerías inalámbricas", expresó María Olivero, como figura su usuario en X (ex Twitter). En el posteo se puede apreciar que expone la compra de un par de auriculares que se conectan por medio de la entrada donde se coloca el cable de carga para la batería. Esto es producto de que las compañías fabricantes eliminar el puerto circular (conector Jack) para reducir el grosor de los celulares.

Lo particular de algunos modelos de los auriculares inalámbricos es que pueden desprenderse y caerse en caso de que no se encuentren bien sujetos a la oreja de la persona, ya que no todas tienen la misma forma. El hecho de que se caiga, implicará que el modelo restante quede obsoleto de manera instantánea. Además, se los debe mantener cargados para que funcionen.

Otro de los problemas que las personas denuncian sobre los nuevos auriculares sin cables es que en algunos casos hay que sincronizarlos con el teléfono. Si bien sucede en pocas ocasiones, hay momentos en donde el dispositivo de la oreja izquierda es reconocido por el celular mientras que el derecho no es detectado y no permite escuchar música.

¿Por qué no hay que usar arroz para secar a los iPhone y cuál es el método correcto?

Cuando un celular tiene contacto con el agua, una de las primeras acciones que las personas ejecutan es colocarlo en un recipiente lleno de arroz para que este absorba el líquido y lograr que funcione. Sin embargo, Apple por medio de un comunicado le señaló a los usuarios cuál es la manera correcta de proceder ante una situación igual o similar.

Desde la empresa desalientan el uso de arroz porque las partículas de este pueden dañar al dispositivo y que la mejor solución es tener un poco de paciencia, además de colocarlo en un ambiente que disponga de gran circulación de aire. Antes se debe aplicarle unos pequeños golpes para que el líquido se escurra y salga por medio del puerto de carga.

Tras el paso de varias horas, se recomienda encender el celular y verificar que funcione de manera correcta. Caso contrario, el sistema nos mostrará una alerta en la cual se aconseja apagarlo porque detectó cierta presencia de agua en el interior. Esto demanda volver a aplicar el proceso de secado natural que podría estar ayudado por la fuerza de un ventilador.