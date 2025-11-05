Apple renovó su App Store: cuáles son las principales novedades

Cualquier usuario podrá explorar las aplicaciones desde el navegador.

Apple presentó una renovación completa de la versión web de la App Store, marcando un cambio importante en su estrategia digital. A partir de ahora, cualquier usuario podrá explorar las aplicaciones disponibles para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro directamente desde el navegador, sin necesidad de tener un dispositivo de la marca. El nuevo diseño busca mejorar la experiencia de quienes acceden desde equipos externos y ofrecer más herramientas a los desarrolladores.

Hasta hace poco, la versión web de la App Store era bastante limitada: solo permitía ver fichas individuales de las apps y, en muchos casos, los enlaces no funcionaban correctamente fuera del ecosistema Apple. Con esta actualización, la navegación se vuelve mucho más completa. Los usuarios podrán explorar por categorías, plataformas o secciones específicas, tal como sucede en la versión móvil. Por ahora, eso sí, todavía no es posible descargar aplicaciones directamente desde la web, aunque se espera que la función llegue pronto.

App Store más abierta y accesible

La nueva interfaz replica la estructura de la App Store en iOS e incluye recomendaciones editoriales, reseñas y listados organizados por sistema operativo —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS—. Cada ficha muestra detalles como el historial de actualizaciones, las etiquetas de privacidad y capturas adaptadas al dispositivo.

Este rediseño también se interpreta como un paso de Apple hacia una mayor apertura en su ecosistema. La compañía ha recibido críticas y demandas por prácticas monopólicas, y una App Store web más accesible podría ayudar a mejorar su imagen ante los reguladores y el público en general.

Novedades para desarrolladores

Junto con el nuevo sitio, Apple introdujo mejoras clave en la gestión de las aplicaciones. Los desarrolladores ahora pueden lanzar eventos dentro de las apps, publicar logros de Game Center o enviar actualizaciones urgentes sin esperar aprobaciones previas, agilizando los tiempos de publicación.

Además, se podrán crear hasta 70 páginas personalizadas simultáneamente, permitiendo mostrar versiones adaptadas a distintos públicos o campañas. Cada una podrá tener imágenes, textos y videos únicos, optimizados para captar la atención del usuario según sus búsquedas o intereses.

Con la App Store completamente disponible en la web, las apps podrán ser indexadas por buscadores externos como Google, lo que abre nuevas oportunidades de visibilidad y tráfico orgánico para los desarrolladores en todo el mundo.