iPhone 17 llega a la Argentina: Apple tendrá tienda oficial en Mercado Libre

Mercado Libre anunció una alianza histórica con Apple para lanzar su tienda oficial en Argentina.

Mercado Libre anunció una alianza histórica con Apple para lanzar su tienda oficial en Argentina, disponible desde noviembre de 2025. Desde ese momento, los usuarios podrán comprar productos Apple directamente desde la plataforma, con beneficios como envíos rápidos, cuotas sin interés y la garantía de Compra Protegida. Entre los lanzamientos más esperados estarán los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, junto con otros dispositivos del ecosistema Apple.

La llegada de la marca de la manzana al e-commerce más grande de América Latina marca un hito en el mercado tecnológico argentino. Según explicó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, “esta alianza refuerza nuestro compromiso de seguir ampliando la oferta tecnológica en el país y brindar una experiencia de compra simple, rápida y segura, con opciones de financiación flexibles”.

Qué se podrá comprar en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre

La tienda oficial de Apple en la plataforma ofrecerá una amplia variedad de productos con garantía oficial y envíos desde Argentina. Algunos de los equipos destacados serán:

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

MacBook Air y MacBook Pro

Apple Watch Series 10

AirPods y accesorios originales

Además, los usuarios podrán sumarse a la lista de espera para acceder a las promociones del lanzamiento, que incluirán planes de financiación en cuotas sin interés.

Plan Canje: hasta $700.000 de crédito para renovar tu iPhone

Otro de los beneficios será la integración de los productos Apple al Plan Canje de Mercado Libre, que permite entregar un dispositivo usado y recibir hasta $700.000 en crédito de Mercado Pago para la compra de un nuevo iPhone u otro modelo participante.

La tienda oficial de Apple en la plataforma ofrecerá una amplia variedad de productos con garantía oficial.

Este sistema busca facilitar la renovación tecnológica y fomentar un consumo más sustentable, al reutilizar equipos y reducir el impacto ambiental.

Con esta alianza, Mercado Libre consolida su posición como el principal canal de venta online del país, ofreciendo por primera vez una experiencia oficial, rápida y segura para comprar productos Apple en Argentina. Los interesados pueden ingresar a mercadolibre.com.ar/apple para obtener más información, sumarse a la lista de espera y prepararse para el lanzamiento de noviembre.