California dice que colusión de Amazon provocó aumento de precios al consumo, aporta nuevas pruebas

Camiones semirremolques de Amazon Prime en California

​Amazon.com trabajó entre bastidores con comerciantes como Levi Strauss para presionar a sus rivales en línea, como ‌Home Depot , Walmart y ‌Chewy , a fin de que subieran los precios a los consumidores y evitar así que le hicieran la competencia, según declaró el lunes el fiscal general de California.

Las pruebas que detallan los supuestos esfuerzos para fijar los precios se hicieron públicas el lunes, como parte de la ​demanda antimonopolio que ⁠el fiscal general Rob Bonta interpuso contra Amazon hace ‌tres años y medio. La demanda también ⁠busca recuperar lo que Bonta denominó "beneficios ⁠ilícitos". El juicio está previsto para el 19 de enero de 2027.

"Amazon está actuando de forma ilegal para amasar ⁠beneficios asegurándose de que los consumidores no tengan a ​quién recurrir para obtener precios más ‌bajos", afirmó Bonta en un ‌comunicado.

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El minorista con sede en Seattle ha afirmado que ⁠sus acuerdos con los comerciantes son legales y benefician a los consumidores al ofrecer una mayor selección de productos, un almacenamiento adecuado y precios competitivos. En un ​comunicado, sostuvo ‌que la demanda es un intento de California de "desviar la atención de la debilidad" de su caso.

"Amazon es reconocida de manera sistemática como el minorista en línea con los precios más bajos de ⁠Estados Unidos", afirmó la empresa. "Amazon espera responder ante los tribunales".

En su demanda ante la Corte Superior de San Francisco, California describió decenas de casos que elevaron los precios de productos como pantalones, fertilizantes, colirios y golosinas para perros. Bonta sostiene que esto hace que comerciantes y competidores suban precios o saquen ‌los productos temporalmente para que Amazon no tenga que igualar los precios.

La demanda describe el supuesto intento de Levi Strauss de persuadir a Walmart para que cobrara 29,99 dólares por los pantalones Easy Khaki Classic después de que Amazon expresara ‌su "preocupación" por el precio original de Walmart de 25,47 dólares.

California afirmó que la queja de Amazon sobre los precios más bajos ‌de los fertilizantes ⁠llevó a Home Depot a acordar "subir los precios esta vez". Asimismo, Amazon presionó a Allergan -ahora ​parte de AbbVie - para ver si Walmart cobraría 16,99 dólares por los colirios, de modo que no tuviera que igualar el precio a 13,59 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)