Amazon reveló qué modelos de Kindle no podrá descargar más libros: la lista completa

Un portavoz de la compañía explicó que estos equipos llevan más de una década recibiendo soporte y que el hardware y el software ya no cumplen los requisitos actuales de seguridad y rendimiento de la plataforma. Amazon ya está enviando correos electrónicos a los usuarios afectados para avisarles con tiempo.

La lista de modelos afectados

Los modelos afectados son: Kindle de primera generación (2007), Kindle DX y DX Graphite (2009 y 2010), Kindle Keyboard (2010), Kindle 4 (2011), Kindle Touch (2011), Kindle 5 (2012), Kindle Paperwhite de primera generación (2012) y varios modelos de Kindle Fire de 2011 y 2012. En total son 13 dispositivos entre e-readers y tablets.

Un detalle crítico que hay que tener en cuenta y qué se puede seguir haciendo

El problema va más allá de no poder comprar libros nuevos. Si después del 20 de mayo se desregistra el dispositivo o se hace un restablecimiento de fábrica, el equipo ya no podrá volver a vincularse a ninguna cuenta de Amazon. Sin esa vinculación, el aparato no tendrá forma de validar compras ni acceder a la nube del usuario, quedando reducido a poco más que un lector de archivos locales. Quienes tengan uno de estos modelos no deberían hacer un reseteo de fábrica después de esa fecha.

Los libros ya descargados en la memoria del dispositivo seguirán siendo accesibles sin problema. Además, toda la biblioteca de compras previas permanece disponible a través de la app Kindle para celular, la versión web de Kindle y cualquier dispositivo Kindle más moderno, siempre que se inicie sesión con la misma cuenta.

La oferta de Amazon para compensar

Para quienes deseen renovar su lector, la empresa ofrecerá un 20% de descuento en nuevos dispositivos Kindle y un crédito de USD 20 en libros electrónicos, válido hasta el 20 de junio de 2026. Las compras previas permanecerán accesibles si el usuario inicia sesión con la misma cuenta.