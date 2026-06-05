Hasta 70% de descuento: cuáles son los juegazos de PlayStation que caen de precio en el Days of Play

Fuente: Irrompibles.

Days of Play es el evento anual de ofertas de PlayStation. La edición 2026 arrancó el 27 de mayo y estará vigente hasta el 10 de junio a las 23:59, hora local de cada región. Las promociones aplican en PlayStation Store, tiendas físicas participantes y en direct.playstation.com. Si tenés algo en la lista de deseados, es ahora o esperar hasta el año que viene.

Los juegos más destacados con descuento

Sony confirmó rebajas en algunos de sus títulos más importantes del año. Varios descuentos en juegos de PS5 incluyen Ghost of Yōtei, Helldivers 2, Death Stranding 2 y The Last of Us Part 2 Remastered. Ghost of Yotei es el más llamativo: es la secuela espiritual de Ghost of Tsushima y su primer descuento oficial desde el lanzamiento.

Los suscriptores de PS Plus tienen acceso a descuentos adicionales en títulos seleccionados como Balatro —el roguelike de cartas más vendido de 2024—, Kena Bridge of Spirits y Cairn. Para ver los precios localizados en pesos argentinos, hay que iniciar sesión en la PS Store con la cuenta de la región.

Los accesorios con las bajas más grandes

El hardware es donde están las rebajas más significativas en dólares. Los descuentos en accesorios incluyen USD 100 de descuento en PlayStation VR2, USD 50 de descuento en los auriculares Pulse Explore, USD 40 en los Pulse Elite, USD 30 en el DualSense Edge y en el mando Access, y hasta USD 20 en los mandos DualSense tradicionales.

El VR2 a USD 100 de descuento es el precio más bajo que ha tenido desde su lanzamiento, y con el VR2 Sense Controller Charging Station incluido en algunos bundles, es el momento más conveniente para entrar al ecosistema de realidad virtual de PlayStation.

Las suscripciones de PS Plus también bajan

Si todavía no tenés PS Plus o querés mejorar de plan, el Days of Play es el momento. Quienes se unan a la suscripción durante el evento pueden ahorrar hasta un 33% en una suscripción de 12 meses. Los miembros actuales de Essential o Extra también pueden ahorrar un 33% al mejorar su plan a PlayStation Plus Premium.

Un dato importante para quienes ya están suscritos: la oferta de mejora de plan aplica sobre el tiempo restante de la suscripción actual, no desde cero. Es decir, si tenés seis meses restantes de Essential, pagás el 33% de descuento sobre esos seis meses al pasarte a Premium.

Lo que no tiene descuento: la PS5

La frutilla del postre todavía no está disponible. La consola en sí no entra en las ofertas este año. Sony acaba de subir el precio de la PS5 en varios mercados y decidió no hacer descuentos en hardware durante esta edición, protegiendo su posición de precios en un contexto donde las ventas de consola vienen bajando. Si el plan era aprovechar el Days of Play para comprar la consola, habrá que esperar a otra oportunidad.