Tarifazo: Macri le pidió al peronismo que "no se deje conducir por las locuras de CFK"

El presidente Mauricio Macri envió un contundente mensaje a los legisladores y gobernadores peronistas a través de las redes sociales para que no aprueben en Senadores el proyecto de Ley para congelar el tarifazo.

A través de un video, el mandatario le suplicó a los legisladores peronistas que no aprueben la iniciativa para frenar el aumento indiscriminado de tarifas que se tratará el miércoles en la Cámara Alta.

“En las reuniones que mantuve con dirigentes y gobernadores peronistas he escuchado mucho la importancia de reducir el déficit fiscal para no depender del endeudamiento externo y no generar inflación pero no he escuchado una sola propuesta”, advirtió Macri y acusó que “las leyes mágicas que buscan, claro que suenan bien pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejaría? Hace 70 años que el Estado gasta más de lo que tiene”

Y rogó: “Le pido a los gobernadores peronistas que sea responsables del futuro y no voten una ley inconstitucional”

Embed El mensaje de Mauricio Macri contra CFK: "Le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner" pic.twitter.com/6hRfohpQIS — El Destape (@eldestapeweb) 28 de mayo de 2018

Asimismo, sostuvo que “el proyecto va en contra de la Ley de Presupuesto que el Congreso votó hace cinco meses” e insistió: “Por eso, le pido a los senadores y gobernadores peronistas que demuestren que existe un peronismo confiable y responsable”.

Acto seguido, disparó: “Que demuestren que no se dejan conducir por las locuras de Cristina Fernández de Kirchner, que demuestren que van a actuar de manera racional porque la etapa de despilfarro se terminó”.