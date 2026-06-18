WhatsApp para denunciar infracciones de tránsito: la nueva medida de Seguridad Vial para "cazar" conductores

Se lanzó una nueva línea de denuncias por WhatsApp de infracciones viales, violencia y conducta peligrosa en la vía pública. Así lo anunció la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en un comunicado oficial en donde sostuvo que el Sistema de Reporte Vial Ciudadano funciona como una herramienta digital con participación ciudadana que busca fortalecer la seguridad vial.

Asimismo, indicaron que la información enviada por las personas será evaluada por agentes especializados del ANSV y que, según la gravedad del caso y la evidencia, "podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir". La eventual sanción no será automática, por supuesto, ya que desde la entidad llevarán a cabo una investigación detallada del hecho denunciado.

El Sistema de Reporte Vial Ciudadano busca prevenir accidentes viales y generar nuevas formas de fiscalización. En este sentido, de acuerdo a la agencia de Noticias Argentinas, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial explicaron que las medidas "complementarán los controles presenciales y tendrán la capacidad de ampliar detección de conductas peligrosas mediante evidencia digital aportada por ciudadanos”.

Qué infracciones se podrán reportar al nuevo Sistema de Reporte Vial Ciudadano

Según lo informado por el ANSV, los ciudadanos podrán reportar diversas infracciones a través de WhatsApp tales como:

Picadas ilegales

Alcohol al volante

Exceso de velocidad

Sobrepasos indebidos

Uso de celulares

Menores conduciendo

Situaciones de violencia vial

Patentes adulteradas

Qué archivos se pueden enviar y cuál es la línea de denuncia

Los ciudadanos que quieran reportar una infracción vial en la vía pública podrán hacerlo al WhatsApp con la línea 11-2787-0000. Está permitido enviar material audiovisual, es decir, videos o fotos del hecho denunciado. Además, algo clave es que la patente debe ser visible para que se pueda formalizar la infracción. Por otro lado, los denunciantes también tendrán que brindar hora, fecha y lugar de lo ocurrido. Y como último paso, habrá que llenar un formulario.

Desde el organismo indicaron que el material adjuntado como denuncia deberá ser enviado por un tercero como un acompañante o peatones, pero nunca por el conductor del automóvil.

En el comunicado también afirmaron que dicha medida apunta a "generar un mecanismo ágil y federal de recepción de denuncias, incorporando herramientas tecnológicas que permitan actuar frente a hechos que muchas veces ocurren fuera de operativos de control tradicionales". Sin dudas, se trata de una forma más de prevención accidentes y de fortalecimiento de las campañas de concientización vial.