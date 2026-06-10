Día de la Seguridad Vial: desde Formosa apuntaron contra la falta de medidas preventivas del Gobierno nacional

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, el Gobierno de la provincia de Formosa realizó una dura crítica al Gobierno nacional por la desinversión en el mantenimiento de la red nacional de rutas, la cual, según aseguraron, tiene una afectación directa en la seguridad vial de la población.

En este contexto, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, se refirió al Día de la Seguridad Vial y como afectan las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei. “Estadísticamente se está demostrando que asignado al estado de las calzadas de la red nacional, es directamente proporcional a la mayor ocurrencia de accidentes que estamos teniendo todos los días”, sostuvo en diálogo con el portal Agenfor.

Contraste con las políticas de la provincia de Formosa

En ese marco, el funcionario contrastó las políticas viales del Gobierno nacional con las que lleva adelante la provincia de Formosa que “sigue apostando por la seguridad vial con el mantenimiento de toda la red vial provincial que está compuesta por red primaria, secundaria y terciaria”.

“Nosotros en Vialidad Provincial estamos apostando permanentemente a distintas acciones para fortalecer la seguridad vial con el mantenimiento de nuestras rutas, con la señalización horizontal, con la señalización vertical, con la concientización, también trabajando con el Ministerio de Educación, con los chicos, para fortalecer la seguridad vial, porque es cuidar la vida de todos los formoseños y las formoseñas y todo lo que transita por nuestra red vial provincial”, garantizó el funcionario provincial.

En otro tramo, Caffa cuestionó que el aporte que realizan los ciudadanos con el impuesto al combustible no se traduce en mantenimiento de rutas y explicó que “hay aproximadamente el 30% de lo que significa el costo de un litro de combustible”.

El funcionario aseguró que esos fondos deberían estar asignados por ley al mantenimiento, la construcción de nuevas obras y el fortalecimiento de la red vial nacional. Sin embargo, advirtió que esa recaudación no estaría cumpliendo con su destino específico y cuestionó la situación de desfinanciamiento de Vialidad Nacional, así como los intentos de disolución de organismos como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Agencia de Transporte, a través de un decreto del Gobierno nacional.

Y concluyó: “Después el Congreso dejó sin efecto ese decreto, pero vemos como la política de este Gobierno nacional es evitar la inversión, desfinanciar y ese impuesto que estamos pagando todos los días con la compra de combustible está yendo a ser caja para ese déficit cero que es mentiroso, no siendo asignado al objeto para el cual fue creado”.