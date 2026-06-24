Vuelven después de 130 años: el animal en peligro que se expande por América Latina

Desde hace varias décadas, una especie emblemática volvió a abrirse paso en América Latina. El regreso del oso hormiguero gigante no solo representa la recuperación de un animal que había desaparecido de amplias regiones del continente, sino también uno de los proyectos de restauración ambiental más importantes del mundo.

El avance más reciente ocurrió en Brasil, donde se registró el primer avistamiento de un oso hormiguero gigante en el estado de Rio Grande do Sul después de 130 años. El animal fue captado por cámaras trampa en el Parque Estadual do Espinilho, cerca de la frontera con la Argentina, y tras varias horas de grabación y un exhaustivo análisis del material, los investigadores confirmaron el hallazgo, considerado un hecho histórico para la fauna de América Latina.

Según explicó la veterinaria brasileña Flavia Miranda, especialista que estudia la especie desde hace más de dos décadas, "es casi seguro que este animal haya dispersado desde la provincia de Corrientes y sea parte de la población reintroducida en los Esteros del Iberá".

Esto se debe a que, en 2007, el gobierno de Corrientes y la organización Rewilding Argentina comenzaron en los Esteros del Iberá el primer proyecto de reintroducción de osos hormigueros gigantes realizado a nivel mundial. Lo que en ese momento parecía un desafío casi imposible, hoy muestra resultados que sorprenden: la especie vuelve a recuperar territorio y se puede apreciar en lugares claves de América Latina luego de décadas de ausencia.

El proyecto pionero en los Esteros del Iberá

El proyecto comenzó con la liberación de dos osos hormigueros en Colonia Carlos Pellegrini, un territorio donde la especie había desaparecido décadas atrás. Desde entonces, más de 110 ejemplares fueron reinsertados en Iberá. Muchas de esas crías provenían de rescates realizados en provincias del norte argentino como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, donde todavía persisten la caza y la pérdida de hábitat.

Con el paso de los años, varias generaciones nacieron ya en libertad y hoy existen registros de animales desplazándose a más de 100 kilómetros de los puntos originales de liberación, una señal clara de que la población logró consolidarse y comenzar a expandirse naturalmente hacia nuevos territorios, incluso cruzando fronteras.

La recuperación de esta especie en América Latina también implicó desarrollar técnicas inéditas de conservación. Cuarentenas especiales, corrales de pre-suelta, traslados de larga distancia, monitoreo con telemetría y asistencia alimentaria hasta que los animales pudieran sobrevivir por sus propios medios fueron parte de un proceso pionero que convirtió a Iberá en un modelo internacional de restauración de fauna silvestre.

El avistamiento en Rio Grande do Sul confirma que los esfuerzos de conservación están dando frutos y que el oso hormiguero gigante, una especie que alguna vez estuvo al borde de la desaparición en gran parte de su hábitat, está recuperando el territorio perdido y expandiéndose nuevamente por América Latina.