Un sitio de turismo habilitó la compra de pasajes en dólares, con cuotas y tarjeta de crédito.

Durante estos días, Despegar lanzó una serie de promociones que buscan facilitar a los viajeros la planificación de sus vacaciones, tanto dentro del país como en el exterior. La agencia ofrece descuentos, opciones de financiación y beneficios exclusivos para quienes quieran adelantar su viaje.

Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, destacó una novedad clave para quienes planean vuelos internacionales: "Ahora es posible pagar vuelos internacionales en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares. Esta nueva opción dentro de 'Cuotas Despegar' permite que los viajeros abonen su viaje al exterior en cuotas y, además, tengan tiempo de hacerse de los dólares antes del vencimiento de su tarjeta de crédito".

La ejecutiva aclaró que antes solo se podía pagar con débito o DEBIN, modalidades que requieren tener los dólares disponibles al momento del pago. "Esta innovación amplía las alternativas y brinda mayor flexibilidad", agregó. Para quienes buscan hospedaje o paquetes internacionales, Despegar mantiene vigente la financiación en 3 cuotas sin interés, una oportunidad ideal para quienes planean sus vacaciones desde la segunda quincena de enero y quieren asegurarse los mejores precios.

Además, se ofrecen descuentos de hasta 20% en viajes hacia el Caribe, Estados Unidos y Europa. También hay promociones especiales con bancos como Santander para destinos en Brasil, donde la compra anticipada sigue siendo la tendencia más fuerte para el verano. En cuanto a los viajes nacionales, los usuarios pueden aprovechar hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de distintos bancos. También hay descuentos del 10% sin tope con Mercado Pago para hoteles y paquetes dentro del país, ampliando las opciones para quienes prefieren destinos locales.

Despegar lanzó una nueva propuesta con el fin de facilitar el acceso a vuelos internacionales.

Las recomendaciones para ahorrar más en tu próximo viaje

Para maximizar el ahorro, desde Despegar recomendaron optar por paquetes que integran vuelo, hotel y en algunos casos actividades, alquiler de autos, traslados o asistencia al viajero. Esto puede significar un ahorro de hasta 30% en comparación con comprar cada servicio por separado. La compañía aseguró que estas acciones buscan facilitar el acceso a los viajes y acompañar a sus clientes para que vivan experiencias únicas, con las mejores opciones en precios, financiación y beneficios exclusivos.