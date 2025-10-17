Los beneficios estarán disponibles para quienes utilicen la App YPF, que ya cuenta con más de 1.5 millones de socios activos.

Con el foco en potenciar la experiencia de los usuarios y fomentar los viajes dentro del país, YPF selló un acuerdo estratégico con Despegar que permitirá a millones de personas acceder a promociones exclusivas a través de la App YPF.

Con el respaldo de ser la red de socios más grande de la Argentina, YPF dio un paso más en su estrategia de fidelización y beneficios. Esta vez, lo hizo de la mano de Despegar, la empresa líder en servicios de viajes de América Latina, con quien acaba de firmar una alianza clave para impulsar el turismo nacional.

Según informaron ambas compañías, el acuerdo busca ofrecer una plataforma de beneficios innovadora y sencilla de usar. Los más de 1.5 millones de usuarios activos de la App YPF podrán acceder a descuentos exclusivos de hasta 15% en hoteles, además de otras promociones disponibles para quienes planifiquen sus viajes dentro del país.

“El trabajo en equipo de dos compañías como YPF y Despegar repercute en grandes beneficios para el cliente final, y es por eso que este acuerdo nos produce gran entusiasmo. Nuestro foco es brindar a los viajeros la mejor experiencia posible y esta herramienta es una gran novedad en este sentido”, afirmó Paula Cristi, Gerenta General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Una plataforma integrada con más funcionalidades

Además de los descuentos, YPF y Despegar trabajarán en conjunto para lanzar una nueva página web “powered by Despegar” que estará integrada a la App YPF. De esta manera, los socios podrán gestionar sus viajes directamente desde la aplicación, canjear puntos acumulados y acceder a promociones en todo el país, sin pasos intermedios ni complicaciones.

Esta integración forma parte de la visión de YPF de construir una plataforma de beneficios sólida, integral y adaptada a las nuevas demandas digitales.

Para aquellas personas que aún no utilizan la App YPF, esta puede descargarse gratuitamente desde Google Play (Android) y App Store (iOS). Una vez registradas, podrán acceder al programa de beneficios y comenzar a utilizar los descuentos disponibles.

Una apuesta por el turismo nacional

En un contexto donde el turismo interno juega un rol clave en la reactivación económica, esta alianza entre dos compañías de peso representa una oportunidad concreta para acercar experiencias de viaje más accesibles y federales.

La propuesta busca facilitar el acceso a servicios turísticos sin complicaciones, con foco en la experiencia del usuario y en fortalecer el rol de YPF como plataforma de conexión entre sus socios y múltiples servicios de valor.