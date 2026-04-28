Vivió 117 años y reveló su secreto para la longevidad antes de morir: cuál es

La anciana italiana Emma Morano llegó a vivir 117 años y, antes de fallecer el 15 de abril 2017, reveló su secreto para la longevidad. La mujer, que vivió guerras mundiales, contundentes cambios de tecnología y más de 90 gobiernos italianos, identificó que la clave está en la comida y las relaciones.

Vivió 117 años y reveló su secreto para una vida longeva

Nacida el 29 de noviembre de 1899 en la región de Piamonte, Morano trascendió como una de las personas más longevas del mundo que, además, una de las últimas nacidas durante el siglo XIX. En declaraciones a la prensa en 2017, señaló que su secreto se encontraba en "alejarse de los hombres" y seguir una dieta estricta, que comenzó al terminar la Primera Guerra Mundial.

El secreto de Emma estuvo en su alimentación y la independencia emocional (Créditos EPA)

A lo largo de su vida atravesó grandes dificultades, entre ellas, perdió a su único hijo de 6 meses lo que luego llevó al fin de su matrimonio en 1938. Sin embargo, la unión matrimonial no había comenzado en los mejores términos. "No quería casarme con él, pero él me obligó", contó en declaraciones a La Stampa en 2011.

Según relató vivían en el mismo lugar y le propuso matrimonio con una amenaza: "Me dijo: ‘si te conviene, puedes casarte conmigo, si no, te mato’. Tenía 26 años. Me casé”. Después de separarse, jamás volvió a tener una relación seria porque, según explicó, “no quería ser dominada por nadie”.

Qué dieta seguía la anciana

Además de mantenerse lejos de los hombres, tenía una dieta estricta porque después la Primera Guerra, los médicos le aconsejaron incorporar ciertos alimentos: 3 huevos diarios, dos de ellos crudos. Con el correr de los años redujo la diesta a dos huevos diarios, aunque la mantuvo hasta sus últimos días.

También solía tomar grappa. "Como tres huevos al día y para hacer la digestión bebo la grappa que preparo yo misma: la meto en un frasco con siete hojas de salvia, un racimo de ruda y unas uvas. Luego la bebo con una cuchara”, especificó.

Emma Morano llegó a vivir 117 años y atravesó muchísimos acontecimientos históricos

¿Qué pasa con la genética?: cómo influyó en su longevidad

Además de sus hábitos de comida y de su soltería, la italiana admitió que la genética fue fudamental para tener una larga vida. Según contó, su madre llegó a vivir 91 años y varias de sus hermanas alcanzaron los 100.