El cartonero influencer que estudia programación y es viral en Tik Tok: "Quiero ser influencer de los cartoneros, contando cosas divertidas"

Se quedó sin trabajo en marzo y emprendió nuevos horizontes laborales. Quién es Alejandro Sabater, el cartonero influencer que la rompe en Tik Tok.

La historia de un joven de 29 años que trabaja como cartonero recorre el universo de las redes sociales. A través de su cuenta de Tik Tok, decidió compartir el día a día de sus tareas laborales y con el correr del tiempo, su contenido se volvió viral. "Por suerte tuvo buen recibimiento y cayó muy bien", reconoció.

La vida de Alejandro Sabater dio un giro inesperado, pero antes de hacerse viral en las redes. En diálogo con El Destape, el joven relató cómo se metió de lleno en el trabajo de cartonero tras haberse quedado sin trabajo en marzo: "La idea de arrancar otra vez en una fábrica no me gustaba nada. Ya sabía lo que eran y es muy difícil estar ahí, estudiar, ser padre, quería enfocarme en mi futuro".

Su hermano fue quien le propuso trabajar de cartonero, ya que está metido en ese rubro. "El día a día a veces es difícile. Cuesta mucho más cuando tenés que estar tirando de un carro, metiéndote a los tachos de basura, pero le ponemos la mejor onda", señaló el joven sobre su tarea diaria.

Su pasión por el desarrollo web lo hizo anotarse en la carrera de Licenciatura en Tecnologías de la Información. Este fue el motivo que lo impulsó a generar contenido en redes y "algún día poder ser influencer de los cartoneros, que es la idea". El objetivo de Alejandro es "mostrar un poco la vida del cartonero, siempre con curiosidades, nunca desde el lado malo, siempre con cosas divertidas mostrando cosas buenas".

En este sentido, Alejandro habló del apoyo recibido estas últimas semanas, ya que no se esperaba una viralización tan repentina. "Me hizo muy bien, veníamos en momentos muy difíciles con mi pareja por las deudas y fue buenísimo", remarcó. Y añadió que eligió Tik Tok porque "es una red social que no usa la familia y me daba vergüenza que supieran que estaba juntando cartón. Creé una cuenta anónima pero ahora se fue todo de las manos".

Qué se encuentra en la calle y cuánto gana

El joven se armó un equipo para trabajar a los fines de concretar sus tareas como programador web. "Auriculares, mouse, teclado, todo funcionando y lo encontré en la calle. Eso nos da más ganas de seguir revisando. Le traigo ropa a mi señora, la lavamos y nos quedamos con cosas", contó.

Además, consideró que no vende las cosas porque siente que "lo material que uno va juntando vale más que la plata que se podría hacer". En complemento, dijo que trabaja entre cuatro y seis horas durante cuatro días a la semana: "Más o menos por día se junta entre 1500 y 2000 pesos, a veces menos".

Cómo es el ritmo de vida

El nuevo trabajo como cartonero sumado a la carrera universitaria y el cuidado de su hijo, mantienen a Alejandro atareado. En ese sentido, sostuvo que debió descuidar un poco el trabajo de desarrollo web porque le "empezaron a salir bastantes" y "hay cosas que no las tengo bien pulidas y necesito seguir estudiando". "Estaba estudiando por mi cuenta y hace poco empecé la facultad así que dividí las horas del día en muchas partes", comentó.

"A veces me cuesta arrancar el día a las 7 de la mañana pero no queda otra, más que nada porque sé que a las 12 tengo que irme a laburar hasta las 6 de la tarde que vuelvo. El día de mañana me gustaría trabajar de desarrollador web desde mi casa y ponerme una empresa propia", precisó. El cartonero influencer se refirió también a su trabajo anterior, en una metalúrgica, y dijo: "La verdad que laburar encerrado diez horas seguidas sin poder ver a tu familia, sin poder avanzar de manera profesional, no lo veo como un logro. Desde los 18 años laburé en una fábrica y llevo diez años seguidos metido en lugares así".

El llamado de consciencia para separar residuos reciclables

"Uno revisando la basura se da cuenta el trabajo que tiene que realizar el cartonero que no lo hace ni la gente que recoje la basura ni la que tira", señaló refiriéndose a los productos reciclables. Al respecto, explicó qué tiene que hacer para rescatar ese tipo de residuos: "Uno se tiene que meter adentro del tacho, bolsa por bolsa, no importa que esté mezclado con comida, con papeles de baño, ahí es donde entra el trabajo del cartonero que llega hasta el último rincón para buscar el reciclaje".

La Cooperativa de Cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires

Como Alejandro, varios cartoneros de la Ciudad están involucrados en una Cooperativa ubicada en Chacarita. "Nos recibieron muy bien, están trabajando muchísimo para ganar cada vez más derechos porque es parte de la economía popular", subrayó..

Qué piensa sobre el trabajo de cartonero

En última instancia, Alejandro despejó todo tipo de "dichos" en torno a este oficio. Empezó a trabajar hace tres meses y hay un detalle en particular que quiso destacar: "Hay mucho compañerismo y muchísima gente en la misma situación. Es como si todo fluyera de la manera más armónica en la calle".

Sumado a eso, el joven de 29 años aseguró: "No hay lugares donde los cartoneros vean que entren en conflicto o primerean al otro. Cada uno entiende su situación y tratan de ayudar al otro de la mejor manera que pueda".