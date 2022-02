El pedido de disculpas de José Schulman por la agresión en la terminal de ómnibus

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos expresó su arrepentimiento por el hecho de violencia ocurrido en la terminal de Santa Clara y admitió que se trató de una “conducta reprochable”. Se tomó licencia y se puso a disposición de la institución.

Luego de la grave agresión a una empleada en la terminal de ómnibus de Santa Clara, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, expresó su arrepentimiento por el hecho de violencia ocurrido en la terminal de Santa Clara y admitió que se trató de una “conducta reprochable”.

Fue a través de un comunicado que publicó en su Facebook donde relató que “se desencajó” por la espera y su complicaciones tras padecer una discapacidad. “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”, escribió. Desde la entidad que conduce detallaron que su presidente se tomó licencia y “se puso a disposición”.

“Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió”, expresó en su Facebook, donde también manifestó que estaba “arrepentido” y sostuvo que fueron “acciones contrarias a sus convicciones”.

Licencia de José Schulman

Desde el organismo detallaron que decidieron “comenzar un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes”. Además, consignaron que el presidente de la entidad le pidió perdón no solo a la trabajadora, sino “al conjunto del movimiento popular”.

"Ante los hechos de público conocimiento, desde la dirección nacional de la LADH informamos que hemos tomado conocimiento de lo sucedido, cuando el presidente de nuestro organismo José Ernesto Schulman nos comunicó lo ocurrido y solicitó una licencia de sus responsabilidades y se puso a disposición de lo que disponga el Organismo. Al mismo tiempo, hizo pública la disculpa a la trabajadora y al conjunto del movimiento popular", remarcaron y completaron: "En consecuencia, esta dirección ha decidido aceptar el pedido de licencia y comenzar un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes".

El comunicado completo de José Schulman

A mis compañeres

Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica.

Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió.

Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora.

Jose Schulman