Mató a su pareja de 11 puñaladas y la Justicia lo declaró inimputable

Se trata de un hombre que asesinó a su pareja en 2020. Según la justicia, no habría actuado "con voluntad ni libertad de conciencia". La víctima tenía 35 años.

Una mujer de 35 años fue asesinada de 11 puñaladas por su pareja en 2020 en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, sin embargo, el culpable, de 78 años, fue declarado inimputable, tras un informe psiquiátrico, que determinó que no habría actuado "con voluntad ni libertad de conciencia".

La familia de María Dolores Juncos, la mujer asesinada por Ramón Hermes Acuña (78), expresó que "la Justicia volvió a matar a la joven". "Es aberrante. En el momento que me enteré se me vino el mundo abajo”, expresó Virginia Juncos, hermana de la víctima. El cambio en el expediente llegó tras la pericia psiquiátrica realizada por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la cual determinó que el acusado no estaba en condiciones de ser juzgado.

"El acusado presenta alteraciones morbosas de sus facultades mentales con ideación de perjuicio de terceros y rasgos paranoides, que son pasibles de desencadenarse toda vez que se pongan en riesgo sus intereses”, por lo que los peritos recomendaron que el hombre “sea internado en un establecimiento psiquiátrico”.

Asimismo, el informe puntualizó que el femicida, que aún se encuentra detenido en el penal de Melchor Romero, “no obró con voluntad ni libertad de conciencia dado que su accionar estuvo condicionado por síndrome delirante celotípico montado en personalidad premorbida de tipo narcisista”. En tanto, el próximo 30 de marzo se llevará a cabo una audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Matanza donde se definirá la situación del detenido.

“Me habían dicho que este tipo se iba a morir adentro. Ahora nos dijeron que no vamos a tener juicio. Ni siquiera nos llamó el fiscal de la causa para explicarnos qué pasó. Mi hermana ya no está, pero nosotros como familia necesitamos que descanse en paz. Es una locura. Necesitamos que actúe la justicia”, expresó la hermana de la mujer asesinada.

Marcha para pedir Justicia

En este marco, la familia realizará una manifestación para “decirle de frente a la justicia que están tomando el camino equivocado". “Pedimos a la gente nos ayude y nos acompañe en el pedido de justicia para que el femicidio de mi hermana no quede impune”, completó.

El femicidio fue el 15 de septiembre de 2020, cuando una empleada doméstica que trabajaba en la casa de Ramón Hermes Acuña (78) escuchó gritos y con la hija del hombre encontraron a María Dolores Juncos sin vida en la cama. En la escena también estaba el acusado, que presentaba heridas de arma blanca en la garganta, por lo que llamaron al número de emergencias 911.

Cuando llegaron los efectivos constataron que Juncos estaba muerta y detuvieron a Acuña, que fue trasladado de urgencia al hospital Paroissien, donde quedó internado tras ser operado, declaró ante el fiscal de instrucción Gastón Duplaá, quien elevó a juicio la causa.