Destituyeron al juez que absolvió a un acusado por abuso porque usó preservativo

Un tribunal integrado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, dos legisladores y dos representantes de Colegios de Abogados, ordenó la destitución de Rodolfo Mingarini

Un tribunal de la Justicia de Santa Fe destituyó por unanimidad al juez Rodolfo Mingarini, quien había sido sometido a un jury por liberar a un imputado por abuso sexual bajo el argumento de que usó un preservativo para cometer el delito. El caso se conoció en septiembre del año pasado, cuando el ahora exmagistrado fue suspendido en sus funciones por decir que le generó "dudas" que el acusado se haya colocado un profiláctico antes de cometer el hecho.

Un tribunal integrado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, dos legisladores y dos representantes de Colegios de Abogados, ordenó la destitución de Mingarini, quien había sido denunciado por el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, por su "forma de razonar, expresarse y decidir" en procesos seguidos por la vulneración de derechos de mujeres víctimas de abuso sexual.



Previamente, habían rechazado también el fallo y señalado la falta de perspectiva de género una veintena de diputadas provinciales, la Multisectorial de Mujeres y el colectivo Ni Una Menos, que hoy se manifestó en los Tribunales provinciales. "Lo hicimos, destituido", celebraron tras la decisión en las redes sociales.

El Tribunal admitió la postura de la Procuración, que sostuvo en el debate que Mingarini incurrió en el "incumplimiento reiterado de obligaciones del cargo y de falta o carencia de otras aptitudes esenciales para el cumplimiento de la función judicial", y en "ignorancia del derecho".



El juez estaba percibiendo la mitad de su salario desde septiembre, cuando fue suspendido en sus funciones luego de que trascendieran los alcances de la audiencia de prisión preventiva en la que decidió la liberación bajo insólitos argumentos. “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se tomó el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba", dijo Mingarini en esa oportunidad.



Ese fallo fue revocado por el juez Fernando Gentile Bersano, de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, por lo que el acusado fue encarcelado en julio y ahora aguarda el juicio oral en cuyo marco la Fiscalía pedirá 12 años de prisión.



Mingarini fue investigado por otras resoluciones en audiencias donde se definía la libertad o la prisión preventiva de acusados por abuso, y por haber rebajado penas con argumentos como que no habían efectuado golpes al momento del abuso o por no haber poseído antecedentes penales.

El diputado provincial Maximiliano Pullaro, integrante del jury de enjuiciamiento, indicó tras conocerse la resolución, que se trata de "un mensaje muy claro para el tipo de justicia que queremos en Santa Fe".



"Todos (los integrantes del Tribunal) entendieron que (por) sus fallos y las miradas que tenía de las víctimas y el patrón que presentó el Procurador General, donde no se tenía perspectiva de género ni la mirada de niños y niñas, había que avanzar en esta destitución", publicó Pullaro en su cuenta de Twitter.

Con información de Télam